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У Венесуелі повинні бути проведені тільки загальні вибори - Гуайдо

У Венесуелі повинні бути проведені тільки загальні вибори - Гуайдо

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Хуан Гуайдо, лідер венесуельської опозиції, вважає, що в країні повинні бути проведені загальні вибори. Таку думку він висловив в четвер, виступаючи в районі Лос-Текес в передмісті Каракаса, інформує УНН.

“Єдині вибори, які повинні бути проведені, це загальні вибори, а не це знущання, яке він (президент Ніколас Мадуро) пропонує”, — цитує політика в своєму Twitter телеканал VPItv. Глава південноамериканської держави Ніколас Мадуро в понеділок знову запропонував провести дострокові вибори в Національну асамблею (однопалатний парламент), щоб врегулювати політичну кризу в країні.

Парламент Венесуели знаходиться під контролем політичних супротивників виконавчої влади, проте в останні роки він був фактично виключений з процесу прийняття рішень. Новий склад законодавчого органу був обраний в грудні 2015 року, наступне голосування повинно пройти в 2020 році.

Також Гуайдо заявив, що венесуельська опозиція не вела прямих переговорів з представниками уряду Мадуро в Норвегії.

#EnVivo Resúmen de noticias VPItv: @jguaido: "Las únicas elecciones que se tienen que hacer son generales, no esa burla que está proponiendo. Vamos a seguir dándole la cara a la gente". #23May. https://t.co/yoPXtaDb8Y pic.twitter.com/PwJtWhBjlL

— VPItv (@VPITV) 23 травня 2019 р.

“Режим використовував слово „діалог“, щоб ввести в оману, щоб виграти час, — сказав політик. — Але я вже говорив, що ми не будемо брати участь в фальшивих діалогах”. Гуайдо також висловив стурбованість “гуманітарною кризою” в Венесуелі і зазначив, що опозиція організовуватиме роботу “Комітетів допомоги і свободи”.

Як повідомляв УНН, у Венесуелі Конституційна асамблея продовжить позбавляти опозиційних депутатів імунітету.

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