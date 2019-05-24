В Венесуэле должны быть проведены только всеобщие выборы - Гуайдо
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Хуан Гуайдо, лидер венесуэльской оппозиции, полагает, что в стране должны быть проведены всеобщие выборы. Такое мнение он высказал в четверг, выступая в районе Лос-Текес в пригороде Каракаса, передает УНН.
“Единственные выборы, которые должны быть проведены, это всеобщие выборы, а не это издевательство, которое он (президент Николас Мадуро) предлагает”, — цитирует политика в своем Twitter телеканал VPItv. Глава южноамериканского государства Николас Мадуро в понедельник вновь предложил провести досрочные выборы в Национальную ассамблею (однопалатный парламент), чтобы урегулировать политический кризис в стране.
Парламент Венесуэлы находится под контролем политических противников исполнительной власти, однако в последние годы он был фактически исключен из процесса принятия решений. Новый состав законодательного органа был избран в декабре 2015 года, следующее голосование должно пройти в 2020 году.
Также Гуайдо заявил, что венесуэльская оппозиция не вела прямых переговоров с представителями правительства Мадуро в Норвегии.
#EnVivo Resúmen de noticias VPItv: @jguaido : “Las únicas elecciones que se tienen que hacer son generales , no esa burla que está proponiendo. Vamos a seguir dándole la cara a la gente ”. # 23May . https://t.co/yoPXtaDb8Y pic.twitter.com/PwJtWhBjlL— VPItv (@VPITV) 23 мая 2019
“Режим использовал слово „диалог“, чтобы ввести в заблуждение, чтобы выиграть время, — сказал политик. — Но я уже говорил, что мы не будем участвовать в фальшивых диалогах”. Гуайдо также выразил обеспокоенность “гуманитарным кризисом” в Венесуэле и отметил, что оппозиция будет организовывать работу “Комитетов помощи и свободы”.
Как сообщал УНН, в Венесуэле Конституционная ассамблея продолжит лишать оппозиционных депутатов иммунитета.