У Венесуелі Конституційна асамблея продовжить позбавляти опозиційних депутатів імунітету

“Мені сказали, що в цей перелік увійшли нові депутати, яких треба позбавити недоторканності”, — цитує його в четвер радіостанція Union Radio. За словами Кабельйо, в Венесуелі “не буде місця безкарності”. Політик не уточнив, про яку кількість парламентаріїв йдеться.

Раніше КА, що складається виключно з прихильників президента Ніколаса Мадуро, позбавила імунітету від судового переслідування понад 10 депутатів від опозиції за підозрою в причетності до антиурядових виступів 30 квітня. Верховний суд країни вирішив, що їм можуть бути пред’явлені звинувачення в зраді батьківщині і інших тяжких злочинах.

Як повідомляв УНН, США обмежили продаж Венесуелі озброєнь і мікропроцесорів подвійного призначення.