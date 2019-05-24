У Венесуелі Конституційна асамблея продовжить позбавляти опозиційних депутатів імунітету
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Список опозиційних депутатів Національної асамблеї (парламенту) Венесуели, яких позбавлять імунітету від судового переслідування, буде рости. Про це заявив голова Конституційної асамблеї (КА) Дьосдадо Кабельйо, інформує УНН.
“Мені сказали, що в цей перелік увійшли нові депутати, яких треба позбавити недоторканності”, — цитує його в четвер радіостанція Union Radio. За словами Кабельйо, в Венесуелі “не буде місця безкарності”. Політик не уточнив, про яку кількість парламентаріїв йдеться.
Раніше КА, що складається виключно з прихильників президента Ніколаса Мадуро, позбавила імунітету від судового переслідування понад 10 депутатів від опозиції за підозрою в причетності до антиурядових виступів 30 квітня. Верховний суд країни вирішив, що їм можуть бути пред’явлені звинувачення в зраді батьківщині і інших тяжких злочинах.
Як повідомляв УНН, США обмежили продаж Венесуелі озброєнь і мікропроцесорів подвійного призначення.