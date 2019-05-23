США обмежили продаж Венесуелі озброєнь і мікропроцесорів подвійного призначення

Американська влада виключила Боліваріанську Республіку з числа країн, що користуються рядом переваг при купівлі американської продукції, в тому числі і подвійного призначення. Венесуелу включили в перелік держав, які представляють певну загрозу для національної безпеки США.

Таке рішення “привело до введення обмежень на експорт, реекспорт та поставок (всередині країни) певних мікропроцесорів для кінцевого використання у військових цілях і кінцевих споживачів в Венесуелі... обмежень на певні види експорту, реекспорту та поставок (всередині країни) мікропроцесорів і пов’язаних з ними „програмного забезпечення“ і технологій для „кінцевого використання у військових цілях“ і „кінцевого використання військовослужбовцями“. Крім того, наголошується в документі, вводяться „обмеження на певний експорт і реекспорт на суднах і літаках, розташованих у венесуельських портах або зареєстрованих у Венесуелі“,” обмеження на певний експорт і використання певних іноземних суден або літаків“. “Нарешті, включення Венесуели в групу країн D: 1 розширить ліцензійні вимоги для реекспорту виробленої за кордоном з використанням американських технологій та програмного забезпечення продукції до Венесуели”, — заявили в Міністерстві торгівлі.

Обмеження також стосуються і “деяких ракетних систем (включаючи балістичні ракети, космічні ракети-носії і ракети для досліджень атмосфери) і безпілотних літальних апаратів (включаючи крилаті ракети, безпілотні мішені і безпілотні літаки-розвідники)” тільки в тому випадку, якщо “експортер, реекспортер або сторона, що передає знають, що угода включає одного з заборонених кінцевих споживачів в Венесуелі”.

Як повідомляв УНН, Венесуела розпродала золото в обхід санкцій на 570 млн доларів.