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США ограничили продажу Венесуэле вооружений и микропроцессоров двойного назначения

США ограничили продажу Венесуэле вооружений и микропроцессоров двойного назначения

Киев  •  УНН

 • 7837 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Министерство торговли США ограничило продажи Венесуэле американских ракетных систем, беспилотных летательных аппаратов, а также микропроцессоров двойного назначения. Соответствующее уведомление было размещено Бюро промышленности и безопасности (при Минторге США) в среду на сайте сборника официальных документов американского правительства — Федерального реестра, информирует УНН.

Американские власти исключили Боливарианскую Республику из числа стран, пользующихся рядом преимуществ при покупке американской продукции, в том числе и двойного назначения. Венесуэлу включили в перечень государств, представляющих определенную угрозу для национальной безопасности США.

Такое решение “привело к введению ограничений на экспорт, реэкспорт и поставок (внутри страны) определенных микропроцессоров для конечного использования в военных целях и конечных потребителей в Венесуэле... ограничений на определенные виды экспорта, реэкспорта и поставок (внутри страны) микропроцессоров и связанных с ними “программного обеспечения” и технологий для “конечного использования в военных целях” и “конечного использования военнослужащими”. Кроме того, отмечается в документе, вводятся “ограничения на определенный экспорт и реэкспорт на судах и самолетах, расположенных в венесуэльских портах или зарегистрированных в Венесуэле”, “ограничения на определенный экспорт и использование определенных иностранных судов или самолетов”. “Наконец, включение Венесуэлы в группу стран D: 1 расширит лицензионные требования для реэкспорта произведенной за рубежом с использованием американских технологий и программного обеспечения продукции в Венесуэлу”, — заявили в Минторге.

Ограничения также касаются и “некоторых ракетных систем (включая баллистические ракеты, космические ракеты-носители и ракеты для исследований атмосферы) и беспилотных летательных аппаратов (включая крылатые ракеты, беспилотные мишени и беспилотные самолеты-разведчики)” только в том случае, если “экспортер, реэкспортер или передающая сторона знают, что сделка включает одного из запрещенных конечных потребителей в Венесуэле”.

Как сообщал УНН, Венесуэла распродала золото в обход санкций на 570 млн долларов.

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