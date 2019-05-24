В Венесуэле Конституционная ассамблея продолжит лишать оппозиционных депутатов иммунитета
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Список оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, которых лишат иммунитета от судебного преследования, будет расти. Об этом заявил председатель Конституционной ассамблеи (КА) Дьосдадо Кабельо, информирует УНН.
“Мне сказали, что в этот перечень вошли новые депутаты, которых надо лишить неприкосновенности”, — цитирует его в четверг радиостанция Union Radio. По словам Кабельо, в Венесуэле “не будет места безнаказанности”. Политик не уточнил, о каком количестве парламентариев идет речь.
Ранее КА, состоящая исключительно из сторонников президента Николаса Мадуро, лишила иммунитета от судебного преследования более 10 депутатов от оппозиции по подозрению в причастности к антиправительственным выступлениям 30 апреля. Верховный суд страны решил, что им могут быть предъявлены обвинения в измене родине и других тяжких преступлениях.
Как сообщал УНН, США ограничили продажу Венесуэле вооружений и микропроцессоров двойного назначения.