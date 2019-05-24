В Венесуэле Конституционная ассамблея продолжит лишать оппозиционных депутатов иммунитета

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 33705 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 54206 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 71132 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 85155 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121798 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111279 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137515 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144604 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130118 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130188 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Венесуэле Конституционная ассамблея продолжит лишать оппозиционных депутатов иммунитета

В Венесуэле Конституционная ассамблея продолжит лишать оппозиционных депутатов иммунитета

Киев  •  УНН

 • 8371 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Список оппозиционных депутатов Национальной ассамблеи (парламента) Венесуэлы, которых лишат иммунитета от судебного преследования, будет расти. Об этом заявил председатель Конституционной ассамблеи (КА) Дьосдадо Кабельо, информирует УНН.

“Мне сказали, что в этот перечень вошли новые депутаты, которых надо лишить неприкосновенности”, — цитирует его в четверг радиостанция Union Radio. По словам Кабельо, в Венесуэле “не будет места безнаказанности”. Политик не уточнил, о каком количестве парламентариев идет речь.

Ранее КА, состоящая исключительно из сторонников президента Николаса Мадуро, лишила иммунитета от судебного преследования более 10 депутатов от оппозиции по подозрению в причастности к антиправительственным выступлениям 30 апреля. Верховный суд страны решил, что им могут быть предъявлены обвинения в измене родине и других тяжких преступлениях.

Как сообщал УНН, США ограничили продажу Венесуэле вооружений и микропроцессоров двойного назначения.

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