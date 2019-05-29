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Оппозиция Венесуэлы признала безрезультатной встречу с представителями Мадуро в Норвегии

Оппозиция Венесуэлы признала безрезультатной встречу с представителями Мадуро в Норвегии

Киев  •  УНН

 • 10058 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Очередная встреча делегатов правительства Венесуэлы со стороны действующего президента Николаса Мадуро с их политическими противниками - стороной оппозиции Хуана Гуайдо, которую организовывали в Осло при посредничестве властей Норвегии, не принесла результатов. Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении представительства лидера оппозиции Боливарианской Республики Гуайдо, передает УНН.

“Эта встреча завершилась без достижения соглашения”, — указывается в тексте. Венесуэльская оппозиция также поблагодарила Норвегию за ее намерение “внести вклад в поиске выхода из хаоса, от которого страдает” южноамериканская страна, и заявила о готовности продолжать двигаться к решению кризиса вместе с Группой Лимы и Международной контактной группой.

В распространенном ранее в среду заявлении МИД Норвегии указывается, что представители правительства и оппозиции Венесуэлы “продемонстрировали свое желание двигаться в направлении поиска согласованного и конституционного решения” для Боливарианской Республики.

Как сообщал УНН, Мадуро анонсировал проведение выборов в Венесуэле, а лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, считает, что в стране должны быть проведены всеобщие выборы.

Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Временным главой государства его признали США, к ним присоединились 13 стран наднациональный группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство европейских стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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