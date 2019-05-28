Мадуро анонсував проведення виборів у Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що у країні відбудуться вибори до Національної ассамблеї (однопалатний парламент). Про це повідомляє УНН із посиланням на допис Мадуро у своєму мікроблозі в Twitter.
"Я попросив керівництво і рядових членів своєї партії готуватися до перемоги на парламентських виборах. Рано чи пізно, це повинно буде відновити Національну ассамблею, щоб закрити цикл божевілля і дестабілізації. Вибори зараз!", — заявив Мадуро.
Подробиці щодо часу проведення виборів не зазначаються.
Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, вважає, що в країні повинні бути проведені загальні вибори.
Нагадаємо, ситуація у Венесуелі загострилася після того, як 23 січня лідер опозиції Хуан Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов'язки президента країни.
Тимчасовим главою держави його визнали США, до них приєдналися 13 країн Наднаціональної групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав і більшість європейських країн.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США. На його підтримку висловилися Росія, Білорусія, Болівія, Іран, Китай, Куба, Нікарагуа, Сальвадор, Сирія і Туреччина.