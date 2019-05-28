Мадуро анонсировал проведение выборов в Венесуэле
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране состоятся выборы в Национальную Ассамблеи (однопалатный парламент). Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Мадуро в своем микроблоге в Twitter.
“Я попросил руководство и рядовых членов своей партии готовиться к победе на парламентских выборах. Рано или поздно, это должно будет восстановить Национальную ассамблею, чтобы закрыть цикл безумия и дестабилизации. Выборы сейчас!”, — заявил Мадуро.
Подробности о времени проведения выборов не указываются.
Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, считает, что в стране должны быть проведены всеобщие выборы.
Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента страны.
Временным главой государства его признали США, к ним присоединились 13 стран наднациональный группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство европейских стран.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.