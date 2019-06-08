Опозиція Венесуели поки не планує нових зустрічей з урядом країни
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Опозиція Венесуели не планує наразі зустрічатися з представниками урядом країни. Про це повідомив в суботу лідер опозиції Боліваріанської Республіки Хуан Гуайдо після виступу в одному з передмість Каракаса, передає УНН із посиланням на телеканал VPItv.
“На сьогоднішній день нова зустріч не планується”, — сказав політик в ефірі телеканалу.
Нагадаємо, у травні в Осло пройшли як мінімум два раунди непрямих переговорів між владою і опозицією Венесуели, організованих за посередництва уряду європейської країни. МЗС Норвегії за підсумками цих контактів висловив думку, що сторони “продемонстрували бажання рухатися в напрямку пошуку узгодженого і конституційного рішення” кризи в південноамериканській республіці.
Зокрема, у США покладають надію на переговори між опозицією та владою Венесуели в Осло.
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