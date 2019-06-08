Оппозиция Венесуэлы пока не планирует новых встреч с правительством страны
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Оппозиция Венесуэлы не планирует пока встречаться с представителями правительством страны. Об этом сообщил в субботу лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо после выступления в одном из пригородов Каракаса, передает УНН со ссылкой на телеканал VPItv.
"На сегодняшний день новая встреча не планируется", - сказал политик в эфире телеканала.
Напомним, в мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властью и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны. МИД Норвегии по итогам этих контактов высказал мнение, что стороны "продемонстрировали желание двигаться в направлении поиска согласованного и конституционного решения" кризиса в южноамериканской республике.
В частности, в США возлагают надежду на переговоры между оппозицией и властью Венесуэлы в Осло.
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