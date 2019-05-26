США покладають надію на переговори між опозицією та владою Венесуели в Осло

“Сполучені Штати підтримують прагнення народу Венесуели повернути демократію і покласти край нелегітимному режиму Мадуро”, — стверджує американське зовнішньополітичне відомство. “Попередні зусилля, спрямовані на те, щоб покласти край режиму за допомогою переговорів і провести вільні вибори, провалилися, оскільки режим використовував їх для того, щоб розділити опозицію і виграти час”, — переконаний Держдепартамент.

“Вільні вибори не можуть проводитися під наглядом тирана. Як ми неодноразово заявляли, ми вважаємо, що єдине, про що можна вести переговори з Ніколасом Мадуро, — це умови його відставки. Ми сподіваємося, що переговори в Осло зосередяться на цьому завданні, і якщо так і буде, ми сподіваємося на те, що прогрес стане можливим”, — заявила Ортегус.

Держдепартамент також закликав до звільнення 800 політичних в’язнів, які, як стверджує відомство, знаходяться під арештом у Венесуелі за станом на 20 травня.

Як повідомляв УНН, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо вважає, що трансляції його виступів блокуються по країні через страх, який відчуває президент Ніколас Мадуро перед опозицією.