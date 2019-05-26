Мадуро блокує поширення моїх промов країною через страх - Гуайдо
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо вважає, що трансляції його виступів блокуються по країні через страх, який відчуває президент Ніколас Мадуро перед опозицією, повідомляє УНН.
Відповідну заяву він зробив в суботу під час виступу в штаті Лара.
“Кожен раз, коли я виступаю, режим не тільки закриває телеканали і радіостанції, а й блокує інтернет. Вони (влада) бояться навіть слів”, — заявив Гуайдо, якого цитує газета El Nacional.
Опозиціонер також додав, що представляє інтереси “більшості, яка бажає змін”. “Ми продовжимо виходити на вулиці Венесуели”, — підкреслив він.
Як повідомляв УНН, поштовий сервіс DHL призупинив відправку великовагових вантажів між США та Венесуелою.