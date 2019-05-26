Мадуро блокує поширення моїх промов країною через страх - Гуайдо

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо вважає, що трансляції його виступів блокуються по країні через страх, який відчуває президент Ніколас Мадуро перед опозицією, повідомляє УНН.

Відповідну заяву він зробив в суботу під час виступу в штаті Лара.

“Кожен раз, коли я виступаю, режим не тільки закриває телеканали і радіостанції, а й блокує інтернет. Вони (влада) бояться навіть слів”, — заявив Гуайдо, якого цитує газета El Nacional.

Опозиціонер також додав, що представляє інтереси “більшості, яка бажає змін”. “Ми продовжимо виходити на вулиці Венесуели”, — підкреслив він.

Як повідомляв УНН, поштовий сервіс DHL призупинив відправку великовагових вантажів між США та Венесуелою.

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