Поштовий сервіс DHL призупинив відправку великовагових вантажів між США та Венесуелою
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Поштова служба DHL прийняла рішення призупинити відправлення великовагових вантажів з США до Венесуели і назад, але продовжує надавати послуги експрес-доставки по цьому напряму. Про це повідомила в п’ятницю газета El Universal, інформує УНН.
“Наш підрозділ, що займається великогабаритними перевезеннями, DHL Global Forwarding дійсно перервав роботу на напрямку США-Венесуела, але DHL Express продовжує працювати в звичайному режимі”, — сказала виданню співробітниця венесуельського підрозділу компанії Кароліна Делія.
Раніше венесуельські ЗМІ поширили заяву американського філії DHL Global Forwarding, в якій говорилося, що він “припинить будь-які перевезення повітряним і морським шляхом у напрямку до Венесуели через форс-мажор”.
15 травня міністр транспорту США Елейн Чао заявив, що влада країни прийняла рішення призупинити авіасполучення з Венесуелою через загрозу безпеці пасажирів.
Як повідомляв УНН, США обмежили продаж Венесуелі озброєнь і мікропроцесорів подвійного призначення.