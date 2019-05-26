Мадуро блокирует распространение моих речей страной из-за страха - Гуайдо
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает, что трансляции его выступлений блокируются по стране из-за страха, который испытывает президент Николас Мадуро перед оппозицией, сообщает УНН.
Соответствующее заявление он сделал в субботу во время выступления в штате Лара.
“Каждый раз, когда я выступаю, режим не только закрывает телеканалы и радиостанции, но и блокирует интернет. Они (власти) боятся даже слов”, — заявил Гуайдо, которого цитирует газета El Nacional.
Оппозиционер также добавил, что представляет интересы “большинства, желающего перемен”. “Мы продолжим выходить на улицы Венесуэлы”, — подчеркнул он.
Как сообщал УНН, почтовый сервис DHL приостановил отправку тяжеловесных грузов между США и Венесуэлой.