США возлагают надежду на переговоры между оппозицией и властью Венесуэлы в Осло
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Соединенные Штаты считают единственной темой для переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро условия его отставки и надеются, что именно на этом сосредоточатся дискуссии между представителями властей страны и оппозиции в Осло. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, передает УНН.
“Соединенные Штаты поддерживают стремление народа Венесуэлы вернуть демократию и положить конец нелегитимному режиму Мадуро”, — утверждает американское внешнеполитическое ведомство. “Предыдущие усилия, направленные на то, чтобы положить конец режиму с помощью переговоров и провести свободные выборы, провалились, поскольку режим использовал их для того, чтобы разделить оппозицию и выиграть время”, — убежден Госдепартамент.
“Свободные выборы не могут проводиться под наблюдением тирана. Как мы неоднократно заявляли, мы считаем, что единственное, о чем можно вести переговоры с Николасом Мадуро, — это условия его ухода. Мы надеемся, что переговоры в Осло сосредоточатся на этой задаче, и если так и будет, мы надеемся на то, что прогресс станет возможен”, — заявила Ортэгус.
Госдепартамент также призвал к освобождению 800 политических заключенных, которые, как утверждает ведомство, находятся под арестом в Венесуэле по состоянию на 20 мая.
Как сообщал УНН, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает, что трансляции его выступлений блокируются по стране из-за страха, который испытывает президент Николас Мадуро перед оппозицией.