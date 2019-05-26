Гуайдо: опозиція Венесуели підтримує ініціативи Норвегії, а не веде діалог з Мадуро

КИЇВ. 27 травня. УНН. Венесуельська опозиція бере участь у посередництві влади Норвегії з врегулювання кризи в країні, а не веде переговори з урядом президента Ніколаса Мадуро. Про це заявив у неділю лідер венесуельскої опозиції Хуан Гуайдо виступаючи в штаті Лара, передає УНН із посиланням на газету El Nacional.