Гуайдо: опозиція Венесуели підтримує ініціативи Норвегії, а не веде діалог з Мадуро
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Венесуельська опозиція бере участь у посередництві влади Норвегії з врегулювання кризи в країні, а не веде переговори з урядом президента Ніколаса Мадуро. Про це заявив у неділю лідер венесуельскої опозиції Хуан Гуайдо виступаючи в штаті Лара, передає УНН із посиланням на газету El Nacional.
“Ми повинні чітко описати те, що відбувається в Норвегії, ми не можемо використовувати наратив режиму (Мадуро), — цитує політика видання. — Це запрошення до участі в посередницькій діяльності з боку Норвегії. Іншими словами, це не переговори і не діалог”.
На думку Гуайдо, ці зустрічі повинні привести до зміни уряду і проведення виборів у Венесуелі.
“Якщо ні, то ми будемо залишатися на вулицях і рухатися до відновлення демократії”, — додав опозиціонер.
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Нагадаємо, МЗС Норвегії в суботу повідомило, що “представники головних політичних сил Венесуели вирішили повернутися на наступному тижні в Осло для продовження процесу (встановлення контактів) за сприяння” європейської країни.
Раніше депутат Національної асамблеї (однопалатного парламенту) Венесуели Сталін Гонсалес заявив, що в Осло не було прямих контактів між делегатами від уряду та опозиції. Він повідомив, що норвежці зустрічалися з ними окремо, а за підсумками цього процесу не було досягнуто жодних домовленостей.
Як повідомляв УНН, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо вважає, що трансляції його виступів блокуються по країні через страх, який відчуває президент Ніколас Мадуро перед опозицією.