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Гуайдо: оппозиция Венесуэлы поддерживает инициативы Норвегии, а не ведет диалог с Мадуро

Гуайдо: оппозиция Венесуэлы поддерживает инициативы Норвегии, а не ведет диалог с Мадуро

Киев  •  УНН

 • 8220 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Венесуэльская оппозиция участвует в посредничестве власти Норвегии по урегулированию кризиса в стране, а не ведет переговоры с правительством президента Николаса Мадуро. Об этом заявил в воскресенье лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо выступая в штате Лара, передает УНН со ссылкой на газету El Nacional.

"Мы должны четко описать то, что происходит в Норвегии, мы не можем использовать нарратив режима (Мадуро), - цитирует политика издание. - Это приглашение к участию в посреднической деятельности со стороны Норвегии. Иными словами, это не переговоры и не диалог".

По мнению Гуайдо, эти встречи должны привести к смене правительства и проведения выборов в Венесуэле.

"Если нет, то мы будем оставаться на улицах и двигаться к восстановлению демократии", - добавил оппозиционер.

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Напомним, МИД Норвегии в субботу сообщил, что "представители главных политических сил Венесуэлы решили вернуться на следующей неделе в Осло для продолжения процесса (установление контактов) при содействии" европейской страны.

Ранее депутат Национальной ассамблеи (однопалатный парламент) Венесуэлы Сталин Гонсалес заявил, что в Осло не было прямых контактов между делегатами от правительства и оппозиции. Он сообщил, что норвежцы встречались с ними отдельно, а по итогам этого процесса не было достигнуто никаких договоренностей.

Как сообщал УНН, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает, что трансляции его выступлений блокируются по стране из-за страха, который испытывает президент Николас Мадуро перед оппозицией.

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