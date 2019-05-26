Гуайдо: оппозиция Венесуэлы поддерживает инициативы Норвегии, а не ведет диалог с Мадуро

КИЕВ. 27 мая. УНН. Венесуэльская оппозиция участвует в посредничестве власти Норвегии по урегулированию кризиса в стране, а не ведет переговоры с правительством президента Николаса Мадуро. Об этом заявил в воскресенье лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо выступая в штате Лара, передает УНН со ссылкой на газету El Nacional.