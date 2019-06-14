Мадуро подарував гітару засновнику Pink Floyd
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Президент Венесуели Ніколас Мадуро відправив куатро — музичний інструмент з сімейства гітар, поширений в Боліваріанській Республіці — одному із засновників британського рок-гурту Pink Floyd 75-річному Роджеру Вотерсу в знак подяки за підтримку влади країни. Про це повідомив державний венесуельський телеканал Venezolana de Televisión, пише УНН.
Гітара з автографом Мадуро вручена Вотерсу в Лондоні венесуельським музикантом Паулем Хільманом.
“Як добрий друг Венесуели, я продовжу підтримувати венесуельський народ в його боротьбі проти спроб імперії (США) знищити його. Президент, ми будемо на вашому боці”, — сказав Вотерс, отримавши подарунок від Мадуро.
У свою чергу, президент Венесуели, який називає себе прихильником рок-музики, подякував виконавцю за те, що той “доносить правду до всього світу”. Мадуро також висловив надію, що Вотерс використовує подарований музичний інструмент під час запису однієї зі своїх нових пісень.
Відео з гітарою, яку передав Мадуро Вотерсу (за посиланням - ред.).
У лютому Вотерс висловився проти проведення благодійного концерту в прикордонному з Венесуелою колумбійському місті Кукута, організатором якого виступила венесуельська опозиція. Планувалося, що зібрані кошти підуть на купівлю продуктів харчування і медикаментів для жителів Боліваріанської Республіки, яка переживає гостру соціально-економічну кризу. Прославлений музикант тоді зазначив, що такий захід “ніяк не пов’язаний ні з потребами венесуельського народу, ні з демократією, ні зі свободою, ні з наданням допомоги”, а є кроком на шляху до насильницької зміни влади в країні.
Як повідомляв УНН, після відкриття кордону з Колумбією, з Венесуели виїхало майже 20 тисяч осіб.