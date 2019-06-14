Мадуро подарил гитару основателю Pink Floyd
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправил куатро — музыкальный инструмент из семейства гитар, распространенный в Боливарианской Республике — одному из основателей британской рок-группы Pink Floyd 75-летнему Роджеру Уотерсу в знак благодарности за поддержку властей страны. Об этом сообщил государственный венесуэльский телеканал Venezolana de Televisión, пишет УНН.
Гитара с автографом Мадуро вручена Уотерсу в Лондоне венесуэльским музыкантом Паулем Хильманом.
“Как добрый друг Венесуэлы, я продолжу поддерживать венесуэльский народ в его борьбе против попыток империи (США) уничтожить его. Президент, мы будем на вашей стороне”, — сказал Уотерс, получив подарок от Мадуро.
В свою очередь, президент Венесуэлы, называющий себя поклонником рок-музыки, поблагодарил исполнителя за то, что тот “доносит правду до всего мира”. Мадуро также выразил надежду, что Уотерс использует подаренный музыкальный инструмент при записи одной из своих новых песен.
Видео с гитарой, которую передал Мадуро Уотерсу (по ссылке — ред.).
В феврале Уотерс высказался против проведения благотворительного концерта в приграничном с Венесуэлой колумбийском городе Кукута, организатором которого выступила венесуэльская оппозиция. Планировалось, что собранные средства пойдут на покупку продуктов питания и медикаментов для жителей Боливарианской Республики, переживающей острый социально-экономический кризис. Прославленный музыкант тогда отметил, что такое мероприятие “никак не связано ни с нуждами венесуэльского народа, ни с демократией, ни со свободой, ни с оказанием помощи”, а является шагом на пути к насильственной смене власти в стране.
Как сообщал УНН, после открытия границы с Колумбией, из Венесуэлы выехало почти 20 тысяч человек.