Мадуро подарил гитару основателю Pink Floyd

$41.320.07
47.030.11
ukru
Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив
06:47 • 176 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 3658 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 41014 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 91608 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 136896 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 127858 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71071 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 75962 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188797 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150800 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2м/с
45%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 4978 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

01:06 • 10688 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 14546 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 13302 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 17691 просмотра
публикации

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 176 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 136897 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 127858 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 95176 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 106558 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 12036 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 14357 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 16785 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 19652 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 21290 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Мадуро подарил гитару основателю Pink Floyd

Киев • УНН

 • 13262 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро отправил куатро — музыкальный инструмент из семейства гитар, распространенный в Боливарианской Республике — одному из основателей британской рок-группы Pink Floyd 75-летнему Роджеру Уотерсу в знак благодарности за поддержку властей страны. Об этом сообщил государственный венесуэльский телеканал Venezolana de Televisión, пишет УНН.

Мадуро подарил гитару основателю Pink Floyd

Гитара с автографом Мадуро вручена Уотерсу в Лондоне венесуэльским музыкантом Паулем Хильманом.

“Как добрый друг Венесуэлы, я продолжу поддерживать венесуэльский народ в его борьбе против попыток империи (США) уничтожить его. Президент, мы будем на вашей стороне”, — сказал Уотерс, получив подарок от Мадуро.

В свою очередь, президент Венесуэлы, называющий себя поклонником рок-музыки, поблагодарил исполнителя за то, что тот “доносит правду до всего мира”. Мадуро также выразил надежду, что Уотерс использует подаренный музыкальный инструмент при записи одной из своих новых песен.

Видео с гитарой, которую передал Мадуро Уотерсу (по ссылке — ред.).

В феврале Уотерс высказался против проведения благотворительного концерта в приграничном с Венесуэлой колумбийском городе Кукута, организатором которого выступила венесуэльская оппозиция. Планировалось, что собранные средства пойдут на покупку продуктов питания и медикаментов для жителей Боливарианской Республики, переживающей острый социально-экономический кризис. Прославленный музыкант тогда отметил, что такое мероприятие “никак не связано ни с нуждами венесуэльского народа, ни с демократией, ни со свободой, ни с оказанием помощи”, а является шагом на пути к насильственной смене власти в стране.

Как сообщал УНН, после открытия границы с Колумбией, из Венесуэлы выехало почти 20 тысяч человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.83
Bitcoin
$83,366.70
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$33.91
Золото
$3,307.09
Ethereum
$1,571.74