Після відкриття кордону з Колумбією, з Венесуели виїхало майже 20 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Після відкриття кордону з Колумбією, зі сторони Боліваріанської Республіки виїхало приблизно 18 тисяч венесуельців. Всі вони в'їхали на територію Колумбії. Про це повідомляє колумбійська міграційна служба, передає УНН.
“Близько 18 тисяч осіб прибули з Венесуели в департамент Норте-де-Сантандер після заяви Ніколаса Мадуро про відкриття прикордонних пунктів переходу в штаті Тачира”, — йдеться в повідомленні.
У свою чергу, додається, що в сторону Венесуели виїхало приблизно дев’ять тисяч осіб.
Як повідомляв УНН, військові Венесуели навчають колумбійських повстанців користуватись російськими ПЗРК “Ігла-С”.