После открытия границы с Колумбией, из Венесуэлы выехало почти 20 тысяч человек

"Около 18 тысяч человек прибыли из Венесуэлы в департамент Норте-де-Сантандер после заявления Николаса Мадуро об открытии пограничных пунктов перехода в штате Тачира", - говорится в сообщении.

В свою очередь, добавляется, что в сторону Венесуэлы выехало примерно девять тысяч человек.

Как сообщал УНН, военные Венесуэлы обучают колумбийских повстанцев пользоваться российскими ПЗРК "Игла-С".