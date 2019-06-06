Військові Венесуели навчають колумбійських повстанців користуватись російськими ПЗРК "Ігла-С" - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Представники Збройних сил Венесуели навчають членів колумбійської ліворадикального повстанського угруповання "Армія національного звільнення" (АНО) користуватись російськими переносними зенітними ракетними комплексами (ПЗРК) "Ігла-С". З таким твердженням виступив генерал ЗС Колумбії Луїс Наварро в інтерв'ю агентству Bloomberg, яке було опубліковано в середу, передає УНН.
“Ця зброя використовується Збройними силами Венесуели. У нас є чіткі докази і необхідні розвідувальні відомості, що підтверджують, що АНО є частиною сил, які захищають режим (президента Венесуели Ніколаса) Мадуро”, — заявив генерал. За його словами, повстанців таємно тренують на секретних полігонах, розташованих на венесуельській території.
У свою чергу представник АНО Пабло Бельтран, що знаходиться в Гавані, заявив, що повстанці “не мають зенітного озброєння такого типу”.
“Ніякої військової угоди між Збройними силами Венесуели і АНО не існує”, — додав він.
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На початку травня Наварро в інтерв’ю газеті El Tiempo заявив, що близько тисячі бійців АНО знаходяться в зоні між Колумбією і Венесуелою.
АНО, в рядах якої налічується близько 1,5 тис. чоловік, залишається єдиним повстанським угрупованням в Колумбії після того, як в листопаді 2016 року уряд уклало угоду про мир з організацією “Революційні збройні сили Колумбії”.
Раніше газета The Wall Street Journal повідомила про те, що Росія останнім часом різко скоротила число військових радників в Венесуелі.