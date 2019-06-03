ЗМІ дізналися про виїзд основної частини військових радників РФ з Венесуели

За даними The Wall Street Journal, за кілька останніх місяців число фахівців держкорпорації “Ростех”, яка, на думку газети, відповідає за підготовку венесуельських військових і консультації стосовно контрактів на поставку озброєнь, скоротилося приблизно з 1 тисячі до кількох десятків. Видання підкреслює, що такий крок може бути викликаний “відсутністю нових контрактів і визнанням того, що режим Мадуро більше не має коштів для того, щоб продовжувати оплачувати інші послуги Ростеха, пов’язані з минулими контрактами”.

На думку газети, “згортання присутності Ростеха демонструє межі, за які Росія не готова виходити в південноамериканській державі в умовах, коли Москва стикається з економічними труднощами у себе вдома — частково, під впливом санкцій США”. “Відмова Ростеха від постійного і тимчасового перебування — це серйозна втрата для Мадуро, який часто хвалився підтримкою з боку Росії і Китаю в знак того, що інші світові держави готові допомагати йому в запеклому протистоянні з США”, — вказує The Wall Street Journal.

Видання підкреслює, що таке рішення керівництво Ростеха прийняло, оцінивши, чи зможе співпраця з Мадуро принести політичну вигоду. “Вони впевнені, що битва програна”, — наводить газета слова джерела.

Як повідомляв УНН, Мадуро анонсував проведення виборів у Венесуелі.