СМИ узнали о выезде основной части военных советников РФ из Венесуэлы

По данным The Wall Street Journal, за несколько последних месяцев число специалистов госкорпорации “Ростех”, которая, по мнению газеты, отвечает за подготовку венесуэльских военных и консультации по контрактам на поставку вооружений, сократилось примерно с 1 тысячи до нескольких десятков. Издание подчеркивает, что такой шаг может быть вызван “отсутствием новых контрактов и признанием того, что режим Мадуро больше не располагает средствами для того, чтобы продолжать оплачивать другие услуги Ростеха, связанные с прошлыми контрактами”.

По мнению газеты, “свертывание присутствия Ростеха демонстрирует границы, за которые Россия не готова выходить в южноамериканском государстве в условиях, когда Москва сталкивается с экономическими трудностями у себя дома — отчасти, под влиянием санкций США”. “Отказ Ростеха от постоянного и временного присутствия — это серьезная потеря для Мадуро, который зачастую хвалился поддержкой со стороны России и Китая в знак того, что другие мировые державы готовы помогать ему в ожесточенном противостоянии с США”, — указывает The Wall Street Journal.

Издание подчеркивает, что такое решение руководство Ростеха приняло, оценив, сможет ли сотрудничество с Мадуро принести политическую выгоду. “Они уверены, что битва проиграна”, — приводит газета слова источника.

Как сообщал УНН, Мадуро анонсировал проведение выборов в Венесуэле.