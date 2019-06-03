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СМИ узнали о выезде основной части военных советников РФ из Венесуэлы

Киев  •  УНН

 • 10581 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время резко сократила число военных советников в Венесуэле. В своем воскресном материале издание, ссылаясь на источник, близкий к Министерству обороны РФ, утверждает, что это говорит о том, что Москва не верит в будущее правительства президента Николаса Мадуро, передает УНН.

По данным The Wall Street Journal, за несколько последних месяцев число специалистов госкорпорации “Ростех”, которая, по мнению газеты, отвечает за подготовку венесуэльских военных и консультации по контрактам на поставку вооружений, сократилось примерно с 1 тысячи до нескольких десятков. Издание подчеркивает, что такой шаг может быть вызван “отсутствием новых контрактов и признанием того, что режим Мадуро больше не располагает средствами для того, чтобы продолжать оплачивать другие услуги Ростеха, связанные с прошлыми контрактами”.

По мнению газеты, “свертывание присутствия Ростеха демонстрирует границы, за которые Россия не готова выходить в южноамериканском государстве в условиях, когда Москва сталкивается с экономическими трудностями у себя дома — отчасти, под влиянием санкций США”. “Отказ Ростеха от постоянного и временного присутствия — это серьезная потеря для Мадуро, который зачастую хвалился поддержкой со стороны России и Китая в знак того, что другие мировые державы готовы помогать ему в ожесточенном противостоянии с США”, — указывает The Wall Street Journal.

Издание подчеркивает, что такое решение руководство Ростеха приняло, оценив, сможет ли сотрудничество с Мадуро принести политическую выгоду. “Они уверены, что битва проиграна”, — приводит газета слова источника.

Как сообщал УНН, Мадуро анонсировал проведение выборов в Венесуэле.

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