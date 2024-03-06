В ЕС анонсировали уступки для фермеров

На следующей неделе Еврокомиссия представит новые законодательные предложения для удовлетворения требований протестующих фермеров. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства из Польши Януш Войцеховский, передает УНН со ссылкой на RMF FM.

Детали

"Будет предложение существенно уменьшить нагрузку на фермеров. Это будет выгодно для фермеров, - заявил еврокомиссар.

Как отмечается, Войцеховский представит эти решения завтра в Сейме.

Он рассказал, что Еврокомиссия в этом году ЕС не будет требовать штрафных санкций от фермеров, которые не придерживаются экологических или климатических стандартов.

Кроме того, между 2025 и 2027 годами, то есть до конца бюджетного периода, будут внесены изменения, которые смягчат существующие требования Зеленого курса. Это будут законодательные решения.

"Это будет пакет решений, который должен освободить фермеров от всех беспокойств, не столько по Зеленому соглашению, сколько по его элементам, которые включены в Общую сельскохозяйственную политику", - заявил Войцеховский.

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Среди уступок будет полный отказ от обязательного залужения 4 процентов земель. Также фермеры смогут и в дальнейшем оставлять землю под паром, за это они будут дополнительно вознаграждаться.

Как отмечается, будут также найдены решения для смягчения строгости севооборота и обязательства использовать озимый покров, то есть сохранять озимые культуры или стерню. Новое предложение будет более гибким и, например, каждая страна сможет сама выбирать период для севооборота.

Также, сообщается, что фермерские хозяйства до 10 гектаров будут освобождены от проверок на соответствие экологическим требованиям. Следовательно, фермеров не будут штрафовать за их несоблюдение. А в Польше фермерские хозяйства размером до 10 га составляют три четверти всех фермерских хозяйств, указывается в сообщении.

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По словам еврокомиссара, он также предложит расширить возможность предоставления государственной помощи фермерам. Речь идет о помощи, санкционированной Еврокомиссией в связи с войной в Украине. На сегодня фермеры получили 4 миллиарда евро такой поддержки.

Напомним

Ряд стран ЕС охватили акции протестов фермеров. Они протестуют против экологических норм, сокращения субсидий и бюрократии.