Фермеры в Варшаве вышли на масштабные протесты: поджигали шины
Киев • УНН
Фермеры в Варшаве на протестах подожгли шины перед офисом премьер-министра. Они требуют защиты от иностранного сельскохозяйственного импорта.
Сегодня в польской Варшаве официально началась всеобщая забастовка фермеров. В 11:00 началась акция протеста перед офисом премьер-министра Польши. Фермеры, в частности, поджигали шины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Polsat News.
Детали
Как сообщается, из-за протестов в Варшаве по всему городу было перекрыто движение. Также перекрыты подъездные пути к столице.
Еще до начала забастовки СМИ сообщили о первых инцидентах, связанных с массовым присутствием фермеров в столице. Среди прочего, перед офисом премьер-министра были подожжены шины.
По сообщениям Polsat News, фермеры, участвующие в забастовке, несут антиукраинские транспаранты.
"Мы собрались здесь, чтобы рассказать премьер-министру о том, что нас беспокоит, о чем он должен знать. Зеленая сделка, все, что с ней связано, и защита границ Польши от наплыва неконтролируемых продуктов из Украины, России и Беларуси. Это то, что причиняет нам боль", - заявил один из лидеров протеста во время своего выступления.
Дополнение
Протестующие находятся не только в Варшаве, но и по всей Польше. Как сообщается, фермерам не позволили въехать в Варшаву на своих тракторах. Возле города были установлены блокпосты и шипы, чтобы не допустить фермеров в столицу.
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Фермеры в Варшаве вышли на масштабные протесты: поджигали шины
Фермеры в Варшаве на протестах подожгли шины перед офисом премьер-министра. Они требуют защиты от иностранного сельскохозяйственного импорта.
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