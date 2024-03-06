Фермеры в Варшаве вышли на масштабные протесты: поджигали шины

Сегодня в польской Варшаве официально началась всеобщая забастовка фермеров. В 11:00 началась акция протеста перед офисом премьер-министра Польши. Фермеры, в частности, поджигали шины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Polsat News.

Детали

Как сообщается, из-за протестов в Варшаве по всему городу было перекрыто движение. Также перекрыты подъездные пути к столице.

Еще до начала забастовки СМИ сообщили о первых инцидентах, связанных с массовым присутствием фермеров в столице. Среди прочего, перед офисом премьер-министра были подожжены шины.

По сообщениям Polsat News, фермеры, участвующие в забастовке, несут антиукраинские транспаранты.

"Мы собрались здесь, чтобы рассказать премьер-министру о том, что нас беспокоит, о чем он должен знать. Зеленая сделка, все, что с ней связано, и защита границ Польши от наплыва неконтролируемых продуктов из Украины, России и Беларуси. Это то, что причиняет нам боль", - заявил один из лидеров протеста во время своего выступления.

Дополнение

Протестующие находятся не только в Варшаве, но и по всей Польше. Как сообщается, фермерам не позволили въехать в Варшаву на своих тракторах. Возле города были установлены блокпосты и шипы, чтобы не допустить фермеров в столицу.

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