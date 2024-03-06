Фермери у Варшаві вийшли на масштабні протести: підпалювали шини

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7782 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 68535 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154202 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 150737 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 124984 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133653 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85520 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93319 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98921 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89741 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1м/с
51%
Популярнi новини

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 19469 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 25480 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14097 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 6866 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 8984 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 150737 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223205 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372842 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308885 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417002 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2268 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14105 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31596 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28402 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 124984 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Фермери у Варшаві вийшли на масштабні протести: підпалювали шини

Київ • УНН

 • 24745 перегляди

Фермери у Варшаві на протестах підпалили шини перед офісом прем'єр-міністра. Вони вимагають захисту від іноземного сільськогосподарського імпорту.

Фермери у Варшаві вийшли на масштабні протести: підпалювали шини

Сьогодні у польській Варшаві офіційно розпочався загальний страйк фермерів. Об 11:00 почалась акція протесту перед офісом прем'єр-міністра Польщі. Фермери, зокрема, підпалювали шини. Про це УНН повідомляє із посиланням на Polsat News

Деталі 

Як повідомляється, через протести у Варшаві по всьому місту було перекрито рух.  Також перекрито під'їзні шляхи до столиці. 

Ще до початку страйку ЗМІ повідомили про перші інциденти, пов'язані з масовою присутністю фермерів у столиці. Серед іншого, перед офісом прем'єр-міністра було підпалено шини.

 За повідомленнями Polsat News, фермери, які беруть участь у страйку, несуть антиукраїнські транспаранти.

"Ми зібралися тут, щоб розповісти прем'єр-міністру про те, що нас турбує, про що він має знати. Зелена угода, все, що з нею пов'язано, і захист кордонів Польщі від напливу неконтрольованих продуктів з України, росії та білорусі. Це те, що завдає нам болю", - заявив один із лідерів протесту під час свого виступу.

Доповнення 

Протестувальники перебувають не тільки у Варшаві, а й по всій Польщі. Як повідомляється, фермерам не дозволили в'їхати до Варшави на своїх тракторах. Біля міста було встановлено блокпости і шипи, щоб не допустити фермерів до столиці. 

Україна готова до обмежень на торгівлю з ЄС для примирення з Польщею - Тарас Качка 06.03.24, 12:56 • 27751 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Новини Світу
Варшава
Україна
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,495.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,587.85