Фермери у Варшаві вийшли на масштабні протести: підпалювали шини
Київ • УНН
Фермери у Варшаві на протестах підпалили шини перед офісом прем'єр-міністра. Вони вимагають захисту від іноземного сільськогосподарського імпорту.
Сьогодні у польській Варшаві офіційно розпочався загальний страйк фермерів. Об 11:00 почалась акція протесту перед офісом прем'єр-міністра Польщі. Фермери, зокрема, підпалювали шини. Про це УНН повідомляє із посиланням на Polsat News.
Деталі
Як повідомляється, через протести у Варшаві по всьому місту було перекрито рух. Також перекрито під'їзні шляхи до столиці.
Ще до початку страйку ЗМІ повідомили про перші інциденти, пов'язані з масовою присутністю фермерів у столиці. Серед іншого, перед офісом прем'єр-міністра було підпалено шини.
За повідомленнями Polsat News, фермери, які беруть участь у страйку, несуть антиукраїнські транспаранти.
"Ми зібралися тут, щоб розповісти прем'єр-міністру про те, що нас турбує, про що він має знати. Зелена угода, все, що з нею пов'язано, і захист кордонів Польщі від напливу неконтрольованих продуктів з України, росії та білорусі. Це те, що завдає нам болю", - заявив один із лідерів протесту під час свого виступу.
Доповнення
Протестувальники перебувають не тільки у Варшаві, а й по всій Польщі. Як повідомляється, фермерам не дозволили в'їхати до Варшави на своїх тракторах. Біля міста було встановлено блокпости і шипи, щоб не допустити фермерів до столиці.
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