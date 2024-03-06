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В ЄС анонсували поступки для фермерів: про що йдеться

Київ • УНН

 • 26908 перегляди

Наступного тижня Європейська Комісія представить нові законодавчі пропозиції, щоб зменшити навантаження на фермерів та зробити існуючі вимоги "зеленого курсу" більш гнучкими.

В ЄС анонсували поступки для фермерів: про що йдеться

Наступного тижня Єврокомісія представить нові законодавчі пропозиції для задоволення вимог протестуючих фермерів. Про це заявив єврокомісар із питань сільського господарства з Польщі Януш Войцеховський, передає УНН із посиланням на RMF FM. 

Деталі

"Буде пропозиція суттєво зменшити навантаження на фермерів. Це буде вигідно для фермерів, -  заявив єврокомісар. 

Як зазначається,  Войцеховський представить ці рішення завтра в Сеймі.

Він розповів, що Єврокомісія цього року ЄС не вимагатиме штрафних санкцій від фермерів, які не дотримуються екологічних чи кліматичних стандартів. 

Крім того, між 2025 і 2027 роками, тобто до кінця бюджетного періоду, будуть внесені зміни, які пом'якшать існуючі вимоги Зеленого курсу. Це будуть законодавчі рішення.

"Це буде пакет рішень, який має звільнити фермерів від усіх занепокоєнь, не стільки щодо Зеленої угоди, скільки щодо її елементів, які включені до Спільної сільськогосподарської політики", - заявив Войцеховський.

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Серед поступок буде повна відмова від обов'язкового залуження 4 відсотків земель. Також фермери зможуть і надалі залишати землю під паром,  за це вони будуть додатково винагороджуватися. 

Як зазначається, будуть також знайдені рішення для пом'якшення суворості сівозміни та зобов'язання використовувати озимий покрив, тобто зберігати озимі культури або стерню. Нова пропозиція буде більш гнучкою і, наприклад, кожна країна зможе сама обирати період для сівозміни.

Також, повідомляється, що фермерські господарства до 10 гектарів будуть звільнені від перевірок на відповідність екологічним вимогам. Отже, фермерів не будуть штрафувати за їх недотримання. А в Польщі фермерські господарства розміром до 10 га становлять три чверті всіх фермерських господарств, вказується у повідомленні. 

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За словами єврокомісара, він також запропонує розширити можливість надання державної допомоги фермерам. Йдеться про допомогу, санкціоновану Єврокомісією у зв'язку з війною в Україні. На сьогодні фермери отримали 4 мільярди євро такої підтримки. 

Нагадаємо 

Низку країн ЄС охопили акції протестів фермерів. Вони протестують проти екологічних норм, скорочення субсидій та бюрократії.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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