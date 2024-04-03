В Воздушных силах не исключают применения авиации с территории беларуси

В Воздушных силах Украины не исключают возможность авиационного применения с территории беларуси. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона, и добавил, что следят за перемещением самолетов, передает УНН.

На вопрос, какую угрозу белорусская авиация может нести для Украины сейчас, Евлаш ответил:

"Мы уже видели, как белорусский так называемый президент уже предоставлял территорию для наступления российских войск во время начала полномасштабного вторжения. Конечно, мы не исключаем, в том числе авиационного применения с ее территории, поскольку авиация является высокомобильным родом войск".

Он отметил, что Воздушные силы Украины готовы к разному развитию событий.

"Мы следим за перемещением самолетов, за их взлетами. Используем для этого различные типы информации, как нашу разведку, так и от наших партнеров", - сказал Евлаш.

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Контекст

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что минск не хочет войны, но готовит войска к возможным боевым действиям.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщал, что на территории беларуси пока не наблюдаются признаки наращивания ударных группировок российских войск.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов сообщил, что ситуация на границе с беларусью остается стабильной. Украина следит за развитием ситуации, готовится к реагированию на возможные сценарии и проводит укрепление границы.