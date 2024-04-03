В Воздушных силах не исключают применения авиации с территории беларуси

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-soedinennikh-shtatov-amerikiВоенно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
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Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  1301 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  42130 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
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Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
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  •  124303 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

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На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  122904 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  113723 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
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Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

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СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
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27 марта 2024, 10:45  •  453659 просмотра

В Воздушных силах не исключают применения авиации с территории беларуси

Воздушные силы Вооруженных сил Украины не исключают, что беларусь может позволить российской авиации использовать свою территорию для потенциальных ударов по Украине.

Война •   •  9278 просмотра
В Воздушных силах не исключают применения авиации с территории беларуси

Агенты "АТЕШ" разведали остатки кораблей чф рф в новороссийске, обнаружили грузовые суда в Цемесской бухте

россия перебросила много военных кораблей из временно оккупированного Крыма в Новороссийск и усилила этот район системами противовоздушной обороны, отмечают агенты "АТЕШ".

Война •   •  11842 просмотра
Агенты "АТЕШ" разведали остатки кораблей чф рф в новороссийске, обнаружили грузовые суда в Цемесской бухте

россияне распространяют фейк о призыве эвакуироваться из Харькова - ЦПД СНБО

россияне распространяют фейковые сообщения с призывами к жителям Харькова эвакуироваться из-за якобы возможного окружения. Впрочем, враг пока не имеет ресурсов для окружения или захвата Харькова.

Война •   •  11033 просмотра
россияне распространяют фейк о призыве эвакуироваться из Харькова - ЦПД СНБО

Зарабатывал на своих подчиненных: будут судить военного чиновника с Харьковщины

Военный чиновник из Харьковской области взял 1,05 млн грн у 14 подчиненных, пообещав перевести их в другую часть и помочь одному из них избежать наказания, но не собирался выполнять эти обещания.

Криминал и ЧП •   •  9888 просмотра
Зарабатывал на своих подчиненных: будут судить военного чиновника с Харьковщины

Евлаш о ночной атаке малым количеством дронов: рф продолжает изучать обстановку, накапливает ударные средства

Россия продолжает изучать обстановку и накапливать ударные средства, запуская небольшое количество беспилотников для разведки и обнаружения украинских средств противовоздушной обороны.

Война •   •  11043 просмотра
Евлаш о ночной атаке малым количеством дронов: рф продолжает изучать обстановку, накапливает ударные средства

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Украина внимательно следит за ситуацией на границе с Беларусью, готовится к реагированию на возможные сценарии развития событий и усиливает границу, при этом пока ситуация остается стабильной.

Война •   •  42130 просмотра
Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Снижение призывного возраста до 25 лет поможет ВСУ, но западная военная помощь будет решающей - ISW

Снижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет поддержит способность Украины восстановить существующие военные подразделения, но военная помощь Запада остается решающей для повышения боеспособности украинской армии, говорится в новом отчете Американского института изучения войны (ISW).

Война •   •  13585 просмотра
Снижение призывного возраста до 25 лет поможет ВСУ, но западная военная помощь будет решающей - ISW

Ракетная атака рф на Днепр: прокуратура показала последствия

2 апреля 2024 года в результате ракетного обстрела врагом города Днепр были ранены 18 человек, в том числе 5 детей, повреждены 4 учебных заведения, 9 жилых домов и десятки автомобилей.

Война •   •  15860 просмотра
Ракетная атака рф на Днепр: прокуратура показала последствия

Курс валют на 3 апреля: доллар продолжает рост: доллар продолжает рост

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,3236 грн/долл. , девальвировав ее на 25 копеек.

Экономика •   •  15257 просмотра
Курс валют на 3 апреля: доллар продолжает рост: доллар продолжает рост

Кулеба примет участие в министерском заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе

Кулеба примет участие в заседании Совета Украина-НАТО на уровне министров в Брюсселе 3-4 апреля, где будет обсуждаться увеличение военной помощи Украине, усиление противовоздушной обороны и наращивание мощностей по производству вооружений.

Война •   •  16346 просмотра
Кулеба примет участие в министерском заседании Совета Украина-НАТО в Брюсселе