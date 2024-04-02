Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Потенциал армии беларуси более чем серьезный, есть соответствующие средства поражения, в частности РСЗО "Полонез", которые могут создать определенные угрозы потенциальному противнику. В первую очередь - странам НАТО, странам Балтии. Такое мнение журналисту УНН высказал военный эксперт Дмитрий Снегирёв, комментируя заявление самопровозглашённого президента беларуси александра лукашенко о том, что минск готовит войска к возможным боевым действиям.

"Сухопутные войска республики беларусь насчитывают до 40 тыс. Боеспособными являются несколько бригад: бригады быстрого реагирования, бригада воздушно-десантных войск. Плюс в армии республики беларусь не было реального боевого опыта за последние десятилетия. Но, тем не менее, потенциал армии беларуси более чем серьезный, есть соответствующие средства поражения, в частности РСЗО "Полонез", которые могут создать определенные угрозы потенциальному противнику. В первую очередь - странам НАТО, странам Балтии и Польше", - сказал Снегирев.

Он напомнил заявление лукашенко о возможности реализации так называемого Сувалкского коридора. Сувалкский коридор - территория на границе между Литвой и Польшей, через которую страны Балтии соединены с остальными ЕС. Снегирев отметил, что это сухопутный участок, который по замыслу россиян должен соединить республику беларусь с Калининградской областью рф.

"Последние заявления его свидетельствуют о том, что беларусь российская федерация использует как элемент своей военно-политической доктрины по повышению ставок в противостоянии с блоком НАТО. То есть, угрозы вроде бы идут не от путина, а от республики беларусь. Вот это наиболее опасный сценарий, когда под видом вооруженных сил беларуси могут быть задействованы, или квази формирования россии, вроде ЧВК "вагнер", так и соответственно подразделения регулярных войск рф, которые могут быть использованы в противостоянии со странами НАТО под видом вооруженных сил республики беларусь", - рассказал Снегирев.

То есть, по его словам, снова так называемый гибридный характер войны, который был элементом военного вторжения рф в 2014 году на востоке Украины.

"Вот это наиболее опасный сценарий. Поэтому стоит говорить о том, что подобными заявлениями, в первую очередь, российская федерация идет на повышение так называемых ставок. При чем все эти "угрозы" лукашенко совпадают по времени с резкой активизацией российского наступления на линии фронта в Украине и, соответственно, интенсификацией ракетных обстрелов украинской энергетической инфраструктуры", - считает Снегирев.

Он отметил, что с другой стороны российская федерация заявляет о своей готовности к так называемым "мирным переговорам", но на российских условиях.

"То есть фиксация состояния событий непосредственно на линии фронта. рф не случайно пошла в наступление, чтобы иметь возможность до мая, скажем так, с позиций возможного контроля всей территории Донецкой области, выходить на так называемые мирные переговоры. То есть все эти угрозы лукашенко - это элемент принуждения запада к началу так называемых мирных переговоров с россией", - сказал Снегирев.

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Контекст

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что минск не хочет войны, но готовит войска к возможным боевым действиям. Утром, 2 апреля, стало известно, что вооруженные силы беларуси начали военные учения в двух регионах, граничащих с Украиной, Литвой и Польшей. В частности они пройдут на территории Вороновского района Гродненской области.