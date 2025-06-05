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В воронежской области россии произошел взрыв на железнодорожных путях: росСМИ сообщают о подрыве

Киев • УНН

 • 110 просмотра

В Воронежской области россии произошел взрыв на железнодорожном участке между станциями Евдаково и Сагуны. Движение поездов остановлено, пострадавших нет.

В воронежской области россии произошел взрыв на железнодорожных путях: росСМИ сообщают о подрыве

В воронежской области российской федерации произошел взрыв на железнодорожных путях. Сообщается, что участок железной дороги подорвали, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Взрыв произошел на перегоне между станциями Евдаково и Сагуны. Движение поездов с одной стороны остановлено. Утверждается, что участок железной дороги "подорвали".

По данным росСМИ, предварительно, несколько взрывных устройств якобы были найдены на железнодорожных путях рядом с местом взрыва. На месте происшествия работают команды разминирования.

"Стоят два пассажирских поезда, которые ехали в южном направлении. Хода им пока что не дают", - отметили росСМИ.  

российские железнодорожники сообщили, что для координации работы по ликвидации последствий взрыва на Юго-Восточной железной дороге работает оперативный штаб. В свою очередь, губернатор региона Александр Гусев пишет, что машинист одного из поездов заметил незначительное повреждение полотна.

Движение нескольких поездов остановлено, но вагонов не было. Также сообщается, что пострадавших нет.

Дополнение 

В российском Оленегорске Мурманской области зафиксировали взрыв возле гостиницы "Горняк". Также были сообщения об атаке на аэродром в московской области.  Во временно оккупированной части Запорожской области был подорван российский грузовой поезд, который, по данным украинской военной разведки, перевозил топливо и военные грузы в Крым. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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