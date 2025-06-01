У рф зафіксували новий вибух: палає готель в оленегорську

Мережею ширяться кадри ще одного вибуху в рф, зокрема зафіксованого в місті оленегорськ мурманської області. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

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За інформацією, на відео видно місцевий готель "Гірник".

Також, як пише ЗМІ, попередньо зʼявлялися повідомлення про атаку на аеродром біля воскресенська в московській області, однак ця інформація не підтвердилася.

Офіційні джерела ситуацію наразі не коментували.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, в іркутській області дрони атакували військову частину, а в мурманській області зафіксовано вибухи та дим. За попередніми даними, які було оголошено у росЗМІ, атаковано авіабазу з бомбардувальниками Ту-22М3.