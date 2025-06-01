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Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня
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У рф зафіксували новий вибух: палає готель в оленегорську

Київ • УНН

 • 1556 перегляди

У російському Оленегорську Мурманської області зафіксовано вибух біля готелю "Гірник". Також з'являлися повідомлення про атаку на аеродром у Московській області.

У рф зафіксували новий вибух: палає готель в оленегорську

Мережею ширяться кадри ще одного вибуху в рф, зокрема зафіксованого в місті оленегорськ мурманської області. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

Деталі

За інформацією, на відео видно місцевий готель "Гірник".

Також, як пише ЗМІ, попередньо зʼявлялися повідомлення про атаку на аеродром біля воскресенська в московській області, однак ця інформація не підтвердилася.

Офіційні джерела ситуацію наразі не коментували.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, в іркутській області дрони атакували військову частину, а в мурманській області зафіксовано вибухи та дим. За попередніми даними, які було оголошено у росЗМІ, атаковано авіабазу з бомбардувальниками Ту-22М3.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Новини Світу
Туполєв Ту-22М
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