регіони росії під атакою БПЛА: у сибіру вражена військова частина, також вибухи в мурманській області
Київ • УНН
В іркутській області дрони атакували військову частину, а в мурманській області зафіксовано вибухи та дим. За попередніми даними, атаковано авіабазу з бомбардувальниками Ту-22М3.
У Іркутській області жителі повідомляють про вибухи та густий дим, також губернатор регіону ігор кобзєв у своєму Telegram-каналі повідомив про атаку невідомою кількістю дронів об'єктів території військової частини в Сибіру.
Також у Мурманській області очевидці повідомляють про звуки вибухів, зафіксувавши стовп диму.
Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
губернатор іркутського регіону рф ігор кобзєв у своєму каналі в соцмережі підтвердив атаку БПЛА. Вказується, що БПЛА атакували військову частину. За даними ТГ-каналу Baza, про про масову атаку БПЛА повідомляють жителі усолья-сибірського (це іркутська область рф) .
За даними росЗМІ, авіабазу "Біла", де базуються надзвукові бомбардувальники Ту-22М3 (селищі середнє усольського району іркутської області) "атакували невідомі дрони".
"Одне скидання було на стару будівлю в Новомальтинську. Точної кількості БПЛА поки не підраховано. .. Провели оперативний штаб. Виїхав в Усольський район", - додав губернатор.
Також у щось вибухає та горить у Мурманській області рф - очевидці зняли на відео величезний стовп диму. За інформацією Telegram-каналу "Мурманск сейчас" ідеться не тільки про величезний стовп диму, але й про звуки вибухів.
Нагадаємо
СБУ проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої авіації в тилу рф під назвою "Павутина". Вже вражено понад 40 літаків, серед яких А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.