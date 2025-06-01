регіони росії під атакою БПЛА: у сибіру вражена військова частина, також вибухи в мурманській області

У Іркутській області жителі повідомляють про вибухи та густий дим, також губернатор регіону ігор кобзєв у своєму Telegram-каналі повідомив про атаку невідомою кількістю дронів об'єктів території військової частини в Сибіру.

Також у Мурманській області очевидці повідомляють про звуки вибухів, зафіксувавши стовп диму.

Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

губернатор іркутського регіону рф ігор кобзєв у своєму каналі в соцмережі підтвердив атаку БПЛА. Вказується, що БПЛА атакували військову частину. За даними ТГ-каналу Baza, про про масову атаку БПЛА повідомляють жителі усолья-сибірського (це іркутська область рф) .

За даними росЗМІ, авіабазу "Біла", де базуються надзвукові бомбардувальники Ту-22М3 (селищі середнє усольського району іркутської області) "атакували невідомі дрони".

"Одне скидання було на стару будівлю в Новомальтинську. Точної кількості БПЛА поки не підраховано. .. Провели оперативний штаб. Виїхав в Усольський район", - додав губернатор.

Також у щось вибухає та горить у Мурманській області рф - очевидці зняли на відео величезний стовп диму. За інформацією Telegram-каналу "Мурманск сейчас" ідеться не тільки про величезний стовп диму, але й про звуки вибухів.

Нагадаємо

СБУ проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої авіації в тилу рф під назвою "Павутина". Вже вражено понад 40 літаків, серед яких А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.