регионы россии под атакой БПЛА: в сибири поражена воинская часть, также взрывы в мурманской области

В Иркутской области жители сообщают о взрывах и густом дыме, также губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале сообщил об атаке неизвестным количеством дронов объектов территории воинской части в Сибири.

Также в Мурманской области очевидцы сообщают о звуках взрывов, зафиксировав столб дыма.

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

губернатор иркутского региона рф Игорь Кобзев в своем канале в соцсети подтвердил атаку БПЛА. Указывается, что БПЛА атаковали воинскую часть. По данным ТГ-канала Baza, о о массовой атаке БПЛА сообщают жители усолья-сибирского (это иркутская область рф) .

По данным росСМИ, авиабазу "Белая", где базируются сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 (поселке среднее усольского района иркутской области) "атаковали неизвестные дроны".

"Один сброс был на старое здание в Новомальтинске. Точное количество БПЛА пока не подсчитано. .. Провели оперативный штаб. Выехал в Усольский район", - добавил губернатор.

Также во что-то взрывается и горит в Мурманской области рф - очевидцы сняли на видео огромный столб дыма. По информации Telegram-канала "Мурманск сейчас" речь идет не только об огромном столбе дыма, но и о звуках взрывов.

Напомним

СБУ проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской авиации в тылу рф под названием "Паутина". Уже поражено более 40 самолетов, среди которых А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.