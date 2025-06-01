В рф зафиксировали новый взрыв: горит отель в оленегорском

По сети распространяются кадры еще одного взрыва в рф, в частности зафиксированного в городе оленегорск мурманской области. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

По информации, на видео видно местный отель "Горняк".

Также, как пишет СМИ, предварительно появлялись сообщения об атаке на аэродром возле воскресенска в московской области, однако эта информация не подтвердилась.

Официальные источники ситуацию пока не комментировали.

Напомним

Ранее сообщалось, в иркутской области дроны атаковали военную часть, а в мурманской области зафиксированы взрывы и дым. По предварительным данным, которые были объявлены в росСМИ, атакована авиабаза с бомбардировщиками Ту-22М3.