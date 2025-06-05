У воронезькій області росії стався вибух на залізничних коліях: росЗМІ повідомляють про підрив
Київ • УНН
У Воронезькій області росії стався вибух на залізничній ділянці між станціями Євдаково та Сагуни. Рух потягів зупинено, постраждалих немає.
У воронезькій області російської федерації стався вибух на залізничних коліях. Повідомляється, що ділянку залізниці підірвали, пише УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
Вибух стався на перегоні між станціями євдаково та сагуни. Рух потягів з одного боку зупинено. Стверджується, що ділянку залізниці "підірвали".
За даними росЗМІ, попередньо, кілька вибухових пристроїв буцімто було знайдено на залізничних коліях поряд із місцем вибуху. На місці події працюють команди розмінування.
"Стоять два пасажирські потяги, які їхали у південному напрямку. Ходу їм поки що не дають", - зазначили росЗМІ.
російські залізничники повідомили, що для координації роботи з ліквідації наслідків вибуху на Південно-Східній залізниці працює оперативний штаб. В свою чергу, губернатор регіону олександр гусєв пише, що машиніст одного з поїздів помітив незначне пошкодження полотна.
Рух кількох поїздів зупинено, але вагонів не було. Також повідомляється, що постраждалих нема.
Доповнення
У російському оленегорську мурманської області зафіксували вибух біля готелю "Гірник". Також були повідомлення про атаку на аеродром у московській області. У тимчасово окупованій частині Запорізької області було підірвано російський вантажний потяг, який, за даними української військової розвідки, перевозив паливо та військові вантажі до Криму.