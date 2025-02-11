В Винницкой области вспыхнул детсад из-за неисправного печного отопления

В детском саду Винницкой области произошел пожар из-за неисправности печного отопления. Огонь охватил деревянное перекрытие на чердаке. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

"Спасатели оперативно ликвидировали пожар, не дав ему распространиться дальше", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал - ни дети, ни взрослые.

В ГСЧС отметили важность соблюдения правил пожарной безопасности: необходимо регулярно проверять состояние отопительных систем, электроприборов и иметь в помещении огнетушитель.

Напомним

В Кривом Роге произошел ночной пожар в девятиэтажном доме, во время которого спасатели эвакуировали 13 человек и спасли ребенка.