В Винницкой области вспыхнул детсад из-за неисправного печного отопления
Киев • УНН
В детском саду Винницкой области произошел пожар из-за неисправности печного отопления на чердаке. Спасатели оперативно потушили огонь, пострадавших нет.
В детском саду Винницкой области произошел пожар из-за неисправности печного отопления. Огонь охватил деревянное перекрытие на чердаке. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.
"Спасатели оперативно ликвидировали пожар, не дав ему распространиться дальше", - говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал - ни дети, ни взрослые.
В ГСЧС отметили важность соблюдения правил пожарной безопасности: необходимо регулярно проверять состояние отопительных систем, электроприборов и иметь в помещении огнетушитель.
Напомним
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