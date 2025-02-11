На Вінниччині спалахнув дитсадок через несправне пічне опалення

У дитячому садочку Вінницької області сталася пожежа через несправність пічного опалення. Вогонь охопив дерев’яне перекриття на горищі. Про це повідомили у ДСНС, передає УНН.

"Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, не давши їй поширитися далі", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав – ні діти, ні дорослі.

У ДСНС наголосили на важливості дотримання правил пожежної безпеки: необхідно регулярно перевіряти стан опалювальних систем, електроприладів і мати у приміщенні вогнегасник.

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У Кривому Розі сталася нічна пожежа в дев’ятиповерховому будинку, під час якої рятувальники евакуювали 13 людей та врятували дитину.