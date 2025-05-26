В Виннице горело здание ТЦК: что известно
Киев • УНН
Сегодня утром в Винницком районном ТЦК и СП возник пожар. Предварительно, причиной стало короткое замыкание электросети, пострадавших нет, ведется расследование.
Утром 26 мая в винницком районном ТЦК и СП произошел пожар. Об этом сообщили местные телеграмм-каналы, пишет УНН.
На месте пожара работают спасатели. Предварительно, пожар возник около 7:30 из-за короткого замыкания электросети. Пострадавших нет
В комментарии журналистке УНН в дежурной части подтвердили факт пожара и отметили, что пока никаких официальных комментариев не предоставят. Идет расследование.
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