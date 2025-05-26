У Вінниці горіла будівля ТЦК: що відомо
Київ • УНН
Сьогодні вранці у Вінницькому районному ТЦК та СП виникла пожежа. Попередньо, причиною стало коротке замикання електромережі, постраждалих немає, триває розслідування.
Зранку 26 травня у вінницькому районному ТЦК та СП сталася пожежа. Про це повідомили місцеві телеграм-канали, пише УНН.
На місці пожежі працюють рятувальники. Попередньо, пожежа виникла близько 7:30 через коротке замикання електромережі. Постраждалих немає
У коментарі журналістці УНН в черговій частині підтвердили факт пожежі та зазначили, що наразі ніяких офіційних коментарів не нададуть. Триває розслідування.
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