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У Вінниці горіла будівля ТЦК: що відомо

Київ • УНН

 • 932 перегляди

Сьогодні вранці у Вінницькому районному ТЦК та СП виникла пожежа. Попередньо, причиною стало коротке замикання електромережі, постраждалих немає, триває розслідування.

У Вінниці горіла будівля ТЦК: що відомо

Зранку 26 травня у вінницькому районному ТЦК та СП сталася пожежа. Про це повідомили місцеві телеграм-канали, пише УНН.

На місці пожежі працюють рятувальники. Попередньо, пожежа виникла близько 7:30 через коротке замикання електромережі. Постраждалих немає

- йдеться в повідомленні.

У коментарі журналістці УНН в черговій частині підтвердили факт пожежі та зазначили, що наразі ніяких офіційних коментарів не нададуть. Триває розслідування.

Нагадаємо

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