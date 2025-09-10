$41.120.13
48.290.09
ukenru
Эксклюзив
13:48 • 4680 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
13:15 • 8598 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
12:25 • 13201 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 17075 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 43000 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 63145 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
10 сентября, 08:33 • 52620 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 31980 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 36326 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
10 сентября, 06:30 • 24348 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
Популярные новости
В Литве взорвался поезд со сжиженным газом, есть пострадавший – АР

Киев • УНН

 • 48 просмотра

В пригороде Вильнюса 10 сентября загорелись вагоны со сжиженным газом, вызвав взрывы и дым над городом. Один человек пострадал, причины инцидента расследуются.

В Литве взорвался поезд со сжиженным газом, есть пострадавший – АР
Фото АР

Утром 10 сентября в пригороде Вильнюса прогремели мощные взрывы: на железной дороге загорелись вагоны, загруженные сжиженным нефтяным газом. Пламя вызвало детонацию, столбы дыма были видны над всем городом. По данным спасателей, один человек пострадал. Об этом говорится в материале Associated Press, пишет УНН.

Детали

Из-за токсичного дыма жителей прилегающих территорий просят закрыть окна и не выходить из дома без крайней необходимости. Пожарные подразделения работали на месте несколько часов, чтобы локализовать пламя.

Пожар, скорее всего, был вызван нарушением условий безопасности труда, но все версии расследуются

– заявил министр внутренних дел Литвы Владиславас Кондратовичюс. 

В то же время, по его словам, "все возможные причины будут тщательно проверены", но пока нет оснований считать инцидент преднамеренным поджогом или диверсией.

В России уничтожена инфраструктура узловой железнодорожной станции Тверь28.08.25, 19:25 • 6955 просмотров

По информации полиции, цистерны принадлежали польской энергетической компании Orlen. Они перевозили газ с нефтеперерабатывающего завода литовского подразделения компании до терминала LPG Baltoji Vokė под Вильнюсом. В компании подтвердили, что транспортировкой занималась подрядная организация, а сам терминал не находится в собственности Orlen. Сейчас компания сотрудничает с властями для установления причин взрыва.

Инцидент стал одним из самых масштабных техногенных случаев в столице Литвы за последние годы и вызвал серьезное беспокойство относительно безопасности транспортировки опасных грузов по железной дороге.

Взрыв на военном полигоне в Варшаве: пострадали двое гражданских07.09.25, 18:06 • 6532 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Вильнюс
Варшава
Литва
Польша