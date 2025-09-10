В Литве взорвался поезд со сжиженным газом, есть пострадавший – АР

Фото АР

Утром 10 сентября в пригороде Вильнюса прогремели мощные взрывы: на железной дороге загорелись вагоны, загруженные сжиженным нефтяным газом. Пламя вызвало детонацию, столбы дыма были видны над всем городом. По данным спасателей, один человек пострадал. Об этом говорится в материале Associated Press, пишет УНН.

Детали

Из-за токсичного дыма жителей прилегающих территорий просят закрыть окна и не выходить из дома без крайней необходимости. Пожарные подразделения работали на месте несколько часов, чтобы локализовать пламя.

Пожар, скорее всего, был вызван нарушением условий безопасности труда, но все версии расследуются – заявил министр внутренних дел Литвы Владиславас Кондратовичюс.

В то же время, по его словам, "все возможные причины будут тщательно проверены", но пока нет оснований считать инцидент преднамеренным поджогом или диверсией.

По информации полиции, цистерны принадлежали польской энергетической компании Orlen. Они перевозили газ с нефтеперерабатывающего завода литовского подразделения компании до терминала LPG Baltoji Vokė под Вильнюсом. В компании подтвердили, что транспортировкой занималась подрядная организация, а сам терминал не находится в собственности Orlen. Сейчас компания сотрудничает с властями для установления причин взрыва.

Инцидент стал одним из самых масштабных техногенных случаев в столице Литвы за последние годы и вызвал серьезное беспокойство относительно безопасности транспортировки опасных грузов по железной дороге.

