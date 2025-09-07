Взрыв на военном полигоне в Варшаве: пострадали двое гражданских
Киев • УНН
В Варшаве на военном полигоне произошел взрыв, в результате которого двое мужчин получили тяжелые ранения. Пострадавших госпитализировали, обстоятельства инцидента выясняются.
В варшавском районе Рембертув на военном полигоне произошел взрыв, в результате которого пострадали двое мужчин, незаконно проникших на территорию объекта. Раненых в тяжелом состоянии госпитализировали. На месте происшествия работают военная полиция и саперный патруль, пишет УНН со ссылкой на Polsat News.
Детали
Мазовецкое отделение военной жандармерии вместе с саперным патрулем проводит операции в Варшаве-Рембертове
Сообщается, что на военном полигоне произошел взрыв, в результате которого пострадали двое гражданских людей 30 и 50 лет, которые вошли на объект, несмотря на запрет. На место происшествия прибыли вертолет скорой помощи и карета скорой помощи. Раненых доставили в больницу.
Сообщается, что на месте происшествия сдетонировало "взрывное устройство". Его происхождение и подробные обстоятельства инцидента выясняются.
Неизвестный объект разбился в Польше возле границы с Украиной: власти проверяют версию с контрабандным дроном07.09.25, 00:13 • 3420 просмотров