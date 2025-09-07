$41.350.00
7 сентября, 06:34 • 12932 просмотра
Массированная российская атака дронами и ракетами: сбито более 750 средств нападения - Генштаб
7 сентября, 05:47 • 23788 просмотра
Россия впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)Photo
6 сентября, 19:15 • 45185 просмотра
Положение об ужесточении наказания для военных за неповиновение исключат из законопроекта - Минобороны
Эксклюзив
6 сентября, 12:37 • 61364 просмотра
Нардепа Христенко, которого подозревают в госизмене, задержали и арестовали
Эксклюзив
6 сентября, 10:49 • 90444 просмотра
Полное лунное затмение 7 сентября в знаке Рыб: что ожидает каждый знак зодиака
6 сентября, 06:10 • 76066 просмотра
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы 8 сентября: главные традиции и запретыPhoto
5 сентября, 16:47 • 51364 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
5 сентября, 16:35 • 55368 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
5 сентября, 15:10 • 74055 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
5 сентября, 12:12 • 37000 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Взрыв на военном полигоне в Варшаве: пострадали двое гражданских

Киев • УНН

 • 100 просмотра

В Варшаве на военном полигоне произошел взрыв, в результате которого двое мужчин получили тяжелые ранения. Пострадавших госпитализировали, обстоятельства инцидента выясняются.

Взрыв на военном полигоне в Варшаве: пострадали двое гражданских

В варшавском районе Рембертув на военном полигоне произошел взрыв, в результате которого пострадали двое мужчин, незаконно проникших на территорию объекта. Раненых в тяжелом состоянии госпитализировали. На месте происшествия работают военная полиция и саперный патруль, пишет УНН со ссылкой на Polsat News.

Детали

Мазовецкое отделение военной жандармерии вместе с саперным патрулем проводит операции в Варшаве-Рембертове

- говорится в заявлении военной жандармерии в социальных сетях.

Сообщается, что на военном полигоне произошел взрыв, в результате которого пострадали двое гражданских людей 30 и 50 лет, которые вошли на объект, несмотря на запрет. На место происшествия прибыли вертолет скорой помощи и карета скорой помощи. Раненых доставили в больницу.

Сообщается, что на месте происшествия сдетонировало "взрывное устройство". Его происхождение и подробные обстоятельства инцидента выясняются.

Неизвестный объект разбился в Польше возле границы с Украиной: власти проверяют версию с контрабандным дроном07.09.25, 00:13 • 3420 просмотров

Алена Уткина

Варшава