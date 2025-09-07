Вибух на військовому полігоні в Варшаві: постраждали двоє цивільних
Київ • УНН
У Варшаві на військовому полігоні стався вибух, внаслідок якого двоє чоловіків отримали важкі поранення. Постраждалих госпіталізували, обставини інциденту з'ясовуються.
У варшавському районі Рембертув на військовому полігоні стався вибух, у результаті якого постраждали двоє чоловіків, які незаконно потрапили на територію об’єкта. Поранених у важкому стані госпіталізували. На місці події працюють військова поліція та саперний патруль, пише УНН із посиланням на Polsat News.
Деталі
Мазовецьке відділення військової жандармерії разом із саперним патрулем проводить операції у Варшаві-Рембертові
Повідомляється, що військовому полігоні стався вибух, в результаті якого постраждали двоє цивільних людей 30 та 50 років, які увійшли до об'єкта, попри заборону. На місце події прибули гелікоптер швидкої допомоги та карета швидкої допомоги. Поранених доставили до лікарні.
Повідомляється, що на місці події здетонував "вибуховий пристрій". Його походження та детальні обставини інциденту з'ясовуються.
Невідомий об’єкт розбився в Польщі біля кордону з Україною: влада перевіряє версію з контрабандним дроном07.09.25, 00:13 • 3418 переглядiв