Вибух на військовому полігоні в Варшаві: постраждали двоє цивільних

7 вересня, 06:34 • 12908 перегляди
Масована російська атака дронами та ракетами: збито понад 750 засобів нападу - Генштаб
7 вересня, 05:47 • 23746 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 45158 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 61345 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 90405 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 76040 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 51357 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
5 вересня, 16:35 • 55355 перегляди
Свириденко назвала перші цифри проєкту Бюджету-2026 та головний пріоритет
Ексклюзив
5 вересня, 15:10 • 74040 перегляди
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 12:12 • 36996 перегляди
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Жінка загинула після атаки на Оріхівську громаду
Укрзалізниця змінює маршрути на Полтавщині через наслідки російських атак
Цієї ночі знищено нафтопомпу "Транснефти" у брянській області
Пожежу на території Кабміну локалізовано, у Святошині триває гасіння
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 10:49 • 90405 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборони
Відповідальність за СЗЧ і дезертирство: які нові правила пропонують нардепи, та скільки зареєстровано проваджень
5 вересня, 15:10 • 74040 перегляди
Чиї інтереси захищає Державіаслужба та чому постать Олександра Більчука, який її очолював, не така однозначна?
Конкуренція на ринку аптек: чому українці отримують більше ніж іноземці
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Емманюель Макрон
Олександр Сирський
Україна
Кременчук
Кривий Ріг
Одеса
Запоріжжя
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним сином
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" Бражка
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихідними
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюків
Фейкові новини
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Джеймс Вебб (телескоп)
E-6 Mercury

Вибух на військовому полігоні в Варшаві: постраждали двоє цивільних

Київ • УНН

 • 64 перегляди

У Варшаві на військовому полігоні стався вибух, внаслідок якого двоє чоловіків отримали важкі поранення. Постраждалих госпіталізували, обставини інциденту з'ясовуються.

Вибух на військовому полігоні в Варшаві: постраждали двоє цивільних

У варшавському районі Рембертув на військовому полігоні стався вибух, у результаті якого постраждали двоє чоловіків, які незаконно потрапили на територію об’єкта. Поранених у важкому стані госпіталізували. На місці події працюють військова поліція та саперний патруль, пише УНН із посиланням на Polsat News.

Деталі

Мазовецьке відділення військової жандармерії разом із саперним патрулем проводить операції у Варшаві-Рембертові

- йдеться у заяві військової жандармерії в соціальних мережах.

Повідомляється, що військовому полігоні стався вибух, в результаті якого постраждали двоє цивільних людей 30 та 50 років, які увійшли до об'єкта, попри заборону. На місце події прибули гелікоптер швидкої допомоги та карета швидкої допомоги. Поранених доставили до лікарні.

Повідомляється, що на місці події здетонував "вибуховий пристрій". Його походження та детальні обставини інциденту з'ясовуються.

Невідомий об’єкт розбився в Польщі біля кордону з Україною: влада перевіряє версію з контрабандним дроном07.09.25, 00:13 • 3418 переглядiв

Альона Уткіна

Новини СвітуПодії
Варшава