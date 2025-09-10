У Литві вибухнув потяг із зрідженим газом, є постраждалий – АР

$41.120.13
Ексклюзив
13:48 • 4708 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 8628 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 13213 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 17084 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 43028 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 63182 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 52642 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 31983 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 36329 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
10 вересня, 06:30 • 24348 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений10 вересня, 05:17
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країниPhoto10 вересня, 06:04
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словомVideo10 вересня, 07:17
"Нам просто вимкнули рубільник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29
На Вінниччині затримано 23-річного вчителя, який ймовірно причетний до вбивства двох своїх учнів10:25
Публікації
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
13:48 • 4688 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10:41 • 43015 перегляди
"Нам просто вимкнули рубільник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo10 вересня, 08:44
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
10 вересня, 08:33 • 52629 перегляди
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляєн
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Польща
Білорусь
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів12:07
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53
Financial Times
TikTok
Мі-8
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Facebook

У Литві вибухнув потяг із зрідженим газом, є постраждалий – АР

Київ • УНН

 • 64 перегляди

У передмісті Вільнюса 10 вересня загорілися вагони зі зрідженим газом, спричинивши вибухи та дим над містом. Одна людина постраждала, причини інциденту розслідуються.

У Литві вибухнув потяг із зрідженим газом, є постраждалий – АР
Фото АР

Вранці 10 вересня у передмісті Вільнюса пролунали потужні вибухи: на залізниці загорілися вагони, завантажені зрідженим нафтовим газом. Полум’я спричинило детонацію, стовпи диму були видні над усім містом. За даними рятувальників, одна людина постраждала. Про це йдеться у матеріалі Associated Press, пише УНН.

Деталі

Через токсичний дим жителів прилеглих територій просять зачинити вікна і не виходити з дому без нагальної потреби. Пожежні підрозділи працювали на місці кілька годин, щоб локалізувати полум’я.

Пожежа, найімовірніше, була спричинена порушенням умов безпеки праці, але всі версії розслідуються

– заявив міністр внутрішніх справ Литви Владиславас Кондратовічюс. 

Водночас, за його словами, "усі можливі причини будуть ретельно перевірені", але наразі немає підстав вважати інцидент навмисним підпалом чи диверсією.

В росії знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь 28.08.25, 19:25 • 6955 переглядiв

За інформацією поліції, цистерни належали польській енергетичній компанії Orlen. Вони перевозили газ із нафтопереробного заводу литовського підрозділу компанії до терміналу LPG Baltoji Vokė під Вільнюсом. У компанії підтвердили, що займалася транспортуванням підрядна організація, а сам термінал не перебуває у власності Orlen. Наразі компанія співпрацює з владою для встановлення причин вибуху.

Інцидент став одним із наймасштабніших техногенних випадків у столиці Литви за останні роки й викликав серйозне занепокоєння щодо безпеки транспортування небезпечних вантажів залізницею.

Вибух на військовому полігоні в Варшаві: постраждали двоє цивільних07.09.25, 18:06 • 6532 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Ассошіейтед Прес
Вільнюс
Варшава
Литва
Польща