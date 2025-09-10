У Литві вибухнув потяг із зрідженим газом, є постраждалий – АР
Київ • УНН
У передмісті Вільнюса 10 вересня загорілися вагони зі зрідженим газом, спричинивши вибухи та дим над містом. Одна людина постраждала, причини інциденту розслідуються.
Вранці 10 вересня у передмісті Вільнюса пролунали потужні вибухи: на залізниці загорілися вагони, завантажені зрідженим нафтовим газом. Полум’я спричинило детонацію, стовпи диму були видні над усім містом. За даними рятувальників, одна людина постраждала. Про це йдеться у матеріалі Associated Press, пише УНН.
Деталі
Через токсичний дим жителів прилеглих територій просять зачинити вікна і не виходити з дому без нагальної потреби. Пожежні підрозділи працювали на місці кілька годин, щоб локалізувати полум’я.
Пожежа, найімовірніше, була спричинена порушенням умов безпеки праці, але всі версії розслідуються
Водночас, за його словами, "усі можливі причини будуть ретельно перевірені", але наразі немає підстав вважати інцидент навмисним підпалом чи диверсією.
В росії знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь 28.08.25, 19:25 • 6955 переглядiв
За інформацією поліції, цистерни належали польській енергетичній компанії Orlen. Вони перевозили газ із нафтопереробного заводу литовського підрозділу компанії до терміналу LPG Baltoji Vokė під Вільнюсом. У компанії підтвердили, що займалася транспортуванням підрядна організація, а сам термінал не перебуває у власності Orlen. Наразі компанія співпрацює з владою для встановлення причин вибуху.
Інцидент став одним із наймасштабніших техногенних випадків у столиці Литви за останні роки й викликав серйозне занепокоєння щодо безпеки транспортування небезпечних вантажів залізницею.
Вибух на військовому полігоні в Варшаві: постраждали двоє цивільних07.09.25, 18:06 • 6532 перегляди