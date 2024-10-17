В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

В венгерском городе Абауйвар в течение нескольких дней можно наблюдать за кометой C/2023 A3 Tsuchiinshan-Atlas, которая продолжает удаляться от Солнца и сейчас довольно заметна.

Пишет УНН со ссылкой на Anadolu Ajansı.

Детали

Самая яркая комета за последние 13 лет, C/2023 A3 (Tsuchiinshan-Atlas), довольно заметна на небе начиная с 11 октября. С тех пор комета поднимается все выше в западном небе и может быть видима невооруженным глазом.

Комета способна путешествовать внутри Солнечной системы. Сейчас удаляется C/2023 A3 от Солнца, и с каждым днем сияет на небе все ярче.

Это хорошо видно на недавно опубликованном фото и видео астрофотографов.

Напомним,

Исследователи обнаружили 9-километровый кратер Надир у побережья Западной Африки, созданный астероидом 66 млн лет назад. Это подтверждает, что астероид, который уничтожил динозавров, не был единственным в тот период.

Небо над Испанией и Португалией осветил обломок кометы