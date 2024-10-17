В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

ukenru
Эксклюзив
На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам
  •  4815 просмотра

На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам

Эксклюзив
Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован
  •  20680 просмотра

Контроль за деятельностью АРМА есть только на бумаге: общественный совет не работает, а аудит заблокирован

Эксклюзив
Сохранили производство и имеем увеличение количества предпринимателей - мэр Броваров о бизнес-климате в громаде во время войны
  •  27057 просмотра

Сохранили производство и имеем увеличение количества предпринимателей - мэр Броваров о бизнес-климате в громаде во время войны

Эксклюзив
Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп
  •  44616 просмотра

Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский
  •  68372 просмотра

Украина предлагает разместить на своей территории пакет ракетного сдерживания - Зеленский

Эксклюзив
Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт
  •  85061 просмотра

Случаи оценки активов без фактического осмотра начали появляться при новом руководителе АРМА Думе - эксперт

Эксклюзив
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
  •  107552 просмотра

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Эксклюзив
Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF
  •  80840 просмотра

Дополнительные осложнения: эксперт о последствиях возможного внесения рф в черный список FATF

Эксклюзив
Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт
  •  100660 просмотра

Легализация крипты станет новой эрой в развитии финансовой системы Украины - финтехэксперт

Эксклюзив
Эксперт о Плане победы: там есть меры, которые способны выполнить партнеры
  •  115216 просмотра

Эксперт о Плане победы: там есть меры, которые способны выполнить партнеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Курс валют на 17 октября: Нацбанк снизил гривну на 1 копейку

Курс валют на 17 октября: Нацбанк снизил гривну на 1 копейку

  •  12880 просмотра
Зеленский едет в Брюссель представить План победы лидерам ЕС

Зеленский едет в Брюссель представить План победы лидерам ЕС

  •  25112 просмотра
На Сумщине россияне попали FPV дронами по экстренным службам, из-за вражеских обстрелов горел дом и админздание

На Сумщине россияне попали FPV дронами по экстренным службам, из-за вражеских обстрелов горел дом и админздание

  •  18095 просмотра
Пассажиропоток на границе сократился: в будние дни проходит до 85 тысяч человек - ГПСУ

Пассажиропоток на границе сократился: в будние дни проходит до 85 тысяч человек - ГПСУ

  •  23778 просмотра
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

  •  104502 просмотра
публикации
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

  •  104502 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

  •  107553 просмотра
В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

В НАБУ объявили закупку кондиционеров с обогревом на миллион - на фоне энергетически сложной зимы

16 октября 2024, 12:02  •  134909 просмотра
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

15 октября 2024, 14:58  •  165805 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

15 октября 2024, 11:48  •  149029 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

  •  2822 просмотра
17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

17 октября: Всемирный день донорства и трансплантации органов, Международный день кредитных союзов

  •  110832 просмотра
Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

Всемирный день продовольствия, День шефа, День бездомной кошки. Что еще можно отметить 16 октября

16 октября 2024, 03:09  •  115700 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

15 октября 2024, 15:43  •  103558 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября 2024, 03:03  •  129879 просмотра
Актуальное
В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 15:31  •  2651 просмотра

Read in English

В венгерском городе Абауйвар наблюдают комету C/2023 A3 Tsuchiinshan-Atlas. Это самая яркая комета за последние 13 лет, которая удаляется от Солнца и становится все заметнее на западном небе.

В венгерском городе Абауйвар в течение нескольких дней можно наблюдать за кометой C/2023 A3 Tsuchiinshan-Atlas, которая продолжает удаляться от Солнца и сейчас довольно заметна.

Пишет УНН со ссылкой на Anadolu Ajansı.

Детали

Самая яркая комета за последние 13 лет, C/2023 A3 (Tsuchiinshan-Atlas), довольно заметна на небе начиная с 11 октября. С тех пор комета поднимается все выше в западном небе и может быть видима невооруженным глазом.

Image

Комета способна путешествовать внутри Солнечной системы. Сейчас удаляется C/2023 A3 от Солнца, и с каждым днем сияет на небе все ярче.

Image

Это хорошо видно на недавно опубликованном фото и видео астрофотографов.

Image

Напомним,

Исследователи обнаружили 9-километровый кратер Надир у побережья Западной Африки, созданный астероидом 66 млн лет назад. Это подтверждает, что астероид, который уничтожил динозавров, не был единственным в тот период.

Небо над Испанией и Португалией осветил обломок кометы20 мая 2024, 07:30 • 72621 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираТехнологииУНН Lite
ispaniyaИспания
portugaliyaПортугалия
vengriyaВенгрия