В Венгрии запечатлели на фото и видео самую яркую комету за более чем 10 лет
Киев • УНН
В венгерском городе Абауйвар наблюдают комету C/2023 A3 Tsuchiinshan-Atlas. Это самая яркая комета за последние 13 лет, которая удаляется от Солнца и становится все заметнее на западном небе.
В венгерском городе Абауйвар в течение нескольких дней можно наблюдать за кометой C/2023 A3 Tsuchiinshan-Atlas, которая продолжает удаляться от Солнца и сейчас довольно заметна.
Пишет УНН со ссылкой на Anadolu Ajansı.
Детали
Самая яркая комета за последние 13 лет, C/2023 A3 (Tsuchiinshan-Atlas), довольно заметна на небе начиная с 11 октября. С тех пор комета поднимается все выше в западном небе и может быть видима невооруженным глазом.
Комета способна путешествовать внутри Солнечной системы. Сейчас удаляется C/2023 A3 от Солнца, и с каждым днем сияет на небе все ярче.
Это хорошо видно на недавно опубликованном фото и видео астрофотографов.
Напомним,
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