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В Угорщині закарбували на фото і відео найяскравішу комету за понад 10 років

Київ • УНН

 • 103021 перегляди

В угорському місті Абауйвар спостерігають комету C/2023 A3 Tsuchiinshan-Atlas. Це найяскравіша комета за останні 13 років, яка віддаляється від Сонця і стає все помітнішою на західному небі.

В Угорщині закарбували на фото і відео найяскравішу комету за понад 10 років

В угорському місті Абауйвар протягом кількох днів можна спостерігати за кометою C/2023 A3 Tsuchiinshan-Atlas, яка продовжує віддалятися від Сонця та наразі доволі помітна.

Пише УНН із посиланням на Anadolu Ajansı.

Деталі

Найяскравіша комета за останні 13 років, C/2023 A3 (Tsuchiinshan-Atlas), доволі помітна на небі починаючи з 11 жовтня. З того часу комета піднімається все вище в західному небі і може бути видима неозброєним оком.

Комета здатна подорожувати всередині Сонячної системи. Наразі C/2023 A3 віддаляється  від Сонця, і з кожним днем сяє на небі дедалі яскравіше.

Це добре видно на нещодавно опублікованому фото і відео астрофотографів.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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