В Угорщині закарбували на фото і відео найяскравішу комету за понад 10 років
Київ • УНН
В угорському місті Абауйвар спостерігають комету C/2023 A3 Tsuchiinshan-Atlas. Це найяскравіша комета за останні 13 років, яка віддаляється від Сонця і стає все помітнішою на західному небі.
В угорському місті Абауйвар протягом кількох днів можна спостерігати за кометою C/2023 A3 Tsuchiinshan-Atlas, яка продовжує віддалятися від Сонця та наразі доволі помітна.
Пише УНН із посиланням на Anadolu Ajansı.
Деталі
Найяскравіша комета за останні 13 років, C/2023 A3 (Tsuchiinshan-Atlas), доволі помітна на небі починаючи з 11 жовтня. З того часу комета піднімається все вище в західному небі і може бути видима неозброєним оком.
Комета здатна подорожувати всередині Сонячної системи. Наразі C/2023 A3 віддаляється від Сонця, і з кожним днем сяє на небі дедалі яскравіше.
Це добре видно на нещодавно опублікованому фото і відео астрофотографів.
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Небо над Іспанією та Португалією освітив уламок комети20.05.24, 10:30 • 72760 переглядiв