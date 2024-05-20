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Небо над Іспанією та Португалією освітив уламок комети

Небо над Іспанією та Португалією освітив уламок комети

Київ • УНН

 • 72759 перегляди

Блискучий уламок комети осяяв небо над Іспанією та Португалією пізно ввечері в суботу, його зняли на відео астрономічні обсерваторії та очевидці.

За даними Європейського космічного агентства (ЄКА), пізно ввечері в суботу яскравий уламок комети осяяв небо над Іспанією та Португалією. Пише УНН із посиланням на La Nacion та Reuters. 

Деталі

За даними Європейського космічного агентства (ЄКА), блискучий уламок комети осяяв небо над Іспанією і Португалією пізно ввечері в суботу, 18 травня.

У неділю вранці ЄКА опублікувало в мережі X відео того, що воно назвало "вражаючим метеором" у небі над західним іспанським містом Касерес, неподалік від португальського кордону.

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Іспанська астрономічна обсерваторія Калар-Альто також повідомила, що попередній аналіз Інституту астрофізики Андалусії показав, що об’єкт мав "кометне походження".

Під час концерту в португальському місті Барселуш було знято, як об’єкт смугає по небу під час виступу співака. Ще одне відео показало, як небо Порту, другого за величиною міста Португалії, стало яскравим на кілька секунд.

Багато хто звертався до екстрених служб, щоб повідомити про те, що сталося. Речник іспанської екстреної служби 112 у Мадриді повідомив інформаційному агентству Europa Press, що отримали кілька дзвінків.

Доповнення

31-річний житель Лісабона Бернардо Таборда розповів Reuters, що гуляв містом з друзями, коли небо раптом стало яскраво-зеленим: "Це виглядало майже як денне світло... ми всі озирнулися і побачили це".

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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