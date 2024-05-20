Небо над Испанией и Португалией осветил обломок кометы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
  •  55205 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  166853 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  160877 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  185621 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
17 мая 2024, 13:00  •  161244 просмотра

Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
17 мая 2024, 12:00  •  120474 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  125082 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  135480 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125640 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118886 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

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16 мая 2024, 09:35  •  300535 просмотра
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Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  287456 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  343801 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  361975 просмотра

Небо над Испанией и Португалией осветил обломок кометы

Блестящий обломок кометы озарил небо над Испанией и Португалией поздно вечером в субботу, его сняли на видео астрономические обсерватории и очевидцы.

Новости Мира •   •  15454 просмотра
Небо над Испанией и Португалией осветил обломок кометы

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Представителям всех знаков Зодиака период с 20 по 26 мая открывает большие возможности.

Общество •   •  55205 просмотра
Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

В районе Белогоровки на Луганщине россияне понесли значительные потери - ОВА

россияне понесли значительные потери - 53 убитыми и ранеными, а также 14 единиц вооружения и военной техники, включая 2 танка и 11 бронемашин, во время неудачной попытки прорыва под Белогоровкой в Луганской области.

Война •   •  15838 просмотра
В районе Белогоровки на Луганщине россияне понесли значительные потери - ОВА

Президент Тайваня призывает Китай прекратить запугивание

Новый президент Тайваня Лай Чин-тэ призвал Китай прекратить политическое и военное запугивание Тайваня и работать вместе для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе и в регионе.

Новости Мира •   •  12181 просмотра
Президент Тайваня призывает Китай прекратить запугивание

В Миргородской громаде в Полтавской области сообщили о слышимом взрыве

В Миргородской громаде Полтавской области сообщили о слышном взрыве, сообщает Суспільне.

Война •   •  12698 просмотра
В Миргородской громаде в Полтавской области сообщили о слышимом взрыве

Почти 300 компонентов микроэлектроники иностранного производства специалисты КНИИСЭ обнаружили в северокорейских ракетах - Александр Рувин

Почти 300 компонентов микроэлектроники иностранного производства специалисты КНИИСЭ обнаружили в северокорейских ракетах, отметил Александр Рувин.

Война •   •  12172 просмотра
Почти 300 компонентов микроэлектроники иностранного производства специалисты КНИИСЭ обнаружили в северокорейских ракетах - Александр Рувин

В Воздушных силах предупредили о ракете на Миргород

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, выпущенной в сторону Миргорода Полтавской области, что вызвало воздушную тревогу по всей Украине.

Война •   •  15017 просмотра
В Воздушных силах предупредили о ракете на Миргород

В оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв, над городом виднеется столб дыма

Во временно оккупированном Луганске произошел мощный взрыв, в результате которого над городом поднялся столб дыма.

Война •   •  15941 просмотра
В оккупированном Луганске прогремел мощный взрыв, над городом виднеется столб дыма

Отключения света возможны вечером, уже идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго

Из-за дефицита электроэнергии в результате российских атак сегодня с 18:00 до полуночи во всех регионах могут быть введены ограничения для промышленных и бытовых потребителей.

Война •   •  16601 просмотра
Отключения света возможны вечером, уже идет аварийная помощь из ЕС - Минэнерго

Опендатабот: с начала года женщины открыли 43 тысячи ФОПов

В первом квартале 2024 года женщины создали рекордные 43 554 новых ФЛП в Украине, что составляет 59% от общего количества новых регистраций.

Экономика •   •  14079 просмотра
Опендатабот: с начала года женщины открыли 43 тысячи ФОПов