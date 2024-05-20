Небо над Испанией и Португалией осветил обломок кометы

По данным Европейского космического агентства (ЕКА), поздно вечером в субботу яркий обломок кометы озарил небо над Испанией и Португалией. Пишет УНН со ссылкой на La Nacion.

Детали

По данным Европейского космического агентства (ЕКА), сверкающий обломок кометы озарил небо над Испанией и Португалией поздно вечером в субботу - ослепительное зрелище, которое один из жителей Лиссабона описал как "похожее на кино".

В воскресенье утром ЕКА опубликовало в сети X видео, снятое "огненной камерой" того, что оно назвало "впечатляющим метеором" в небе над западным испанским городом Касерес, неподалеку от португальской границы.

Испанская астрономическая обсерватория Калар-Альто также сообщила, что предварительный анализ Института астрофизики Андалусии показал, что объект имел "кометное происхождение".

Во время концерта в португальском городе Барселуш было снято, как объект полосает по небу во время выступления певца. Еще одно видео показало, как небо Порту, второго по величине города Португалии, стало ярким на несколько секунд.

Многие обращались в экстренные службы, чтобы сообщить о том, что произошло. Представитель испанской экстренной службы 112 в Мадриде сообщил информационному агентству Europa Press, что получили несколько звонков.