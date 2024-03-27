В Варшаве начала работу Коалиция бронетехники в поддержку Украины

26 марта в Варшаве состоялась первая встреча стран-участниц коалиции по бронетехнике для Украины, по инициативе Польши и Германии, сообщили в Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

В коалицию входят Великобритания, Италия и Швеция.

Во время встречи в Варшаве участники "выработали консолидированную позицию по усилению технического парка Вооруженных Сил Украины отдельными образцами бронетехники", сообщили в Минобороны.

Участники также обсудили вопросы организации системы ремонта бронетехники, которая предоставлена на вооружение ВСУ.

Ремонт техники является одним из четырех направлений деятельности коалиции, наряду с поставками вооружения и боеприпасов для техники, подготовкой экипажей и технического персонала и разработкой эффективных тактик применения техники на поле боя.

Это очень важная инициатива наших союзников, учитывая существующие проблемы в Вооруженных силах с ремонтом бронетехники иностранного образца отметил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

"Надеюсь, что с помощью наших союзников мы сможем максимально быстро создать эффективную ремонтную базу для западной бронетехники в Украине", - сказал Гаврилюк.

Другие подобные инициативы включают артиллерийскую коалицию, коалицию истребителей или коалицию по разминированию, организованную в рамках Рамштайна.

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